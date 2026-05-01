Депутати передали ОККО землю під будівництво підземного паркінгу в центрі Львова

Площа Міцкевича
Львівська міська рада передала ТзОВ "Центр розвитку нерухомості" в оренду земельну ділянку на площі Міцкевича для будівництва підземного паркінгу. Відповідну ухвалу підтримали 34 депутати під час засідання 30 квітня 2026 року. Ділянка площею 0,17 га, де зараз розташована наземна стоянка, передана в користування на 10 років із річною орендною платою 153 тис. грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Zaxid.net.

Компанія-забудовник входить до Універсальної інвестиційної групи Віталія Антонова, який є власником мережі заправок ОККО.

Параметри проєкту та зміни в центрі міста

Проєкт передбачає будівництво однорівневого підземного паркінгу на 40 місць безпосередньо під пам’ятником Адаму Міцкевичу. Об'єкт призначений для відвідувачів новозбудованого готелю на площі Міцкевича, 6, а також для місцевих мешканців.

Основні зміни на площі:

  • Пішохідна зона: поверхневу частину площі реконструюють, облаштують відпочинкову зону з лавками та озелененням.
  • Інфраструктура: заїзди та виїзди з паркінгу будуть розташовані з обох сторін пам’ятника. Наземні сміттєві контейнери замінять на підземні.
  • Транспорт: забудовник має розробити схему організації дорожнього руху, яка не змінить наявні транспортні потоки у сторону проспекту Свободи. Після завершення робіт проїжджа частина використовуватиметься у звичному режимі.

Умови та зобов’язання забудовника

Передачі землі передували тривалі дискусії; ухвала готувалася близько двох років після погодження розробки проєкту землеустрою у 2024 році. Згідно з умовами рішення, будівництву мають передувати комплексні археологічні дослідження.

Забудовник також надав письмове зобов’язання не проводити жодних робіт із самим пам’ятником Міцкевичу під час спорудження паркінгу. Тепер компанія може звертатися до міської ради за отриманням містобудівних умов та обмежень для початку робіт.

Автор:
Максим Кольц