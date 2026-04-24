Забудова житлом біля аеропорту Львова: Садовий обурений підписаним меморандумом

24 квітня у Львівській обласній військовій адміністрації підписали меморандум про співпрацю та врегулювання спірних питань розвитку територій, прилеглих до Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

Зазначається, що документ уклали між державним підприємством-аеропортом, Сокільницькою сільською радою Львівського району та обласною державною адміністрацією.

Що у меморандумі?

Метою меморандуму є координація дій сторін задля забезпечення безпеки польотів, стабільного функціонування аеропорту, а також збалансованого розвитку прилеглих територій з урахуванням інтересів громади.

Генеральна директорка аеропорту Тетяна Романовська наголосила, що підписання документа стало результатом кількох місяців спільної роботи та дозволило сторонам вийти на компроміс.

Сторони домовилися:

спільно напрацьовувати рішення щодо розвитку територій у приаеродромній зоні;

враховувати вимоги безпеки польотів та екологічні обмеження;

узгоджувати зміни до містобудівної документації;

проводити регулярні консультації та обмін інформацією.

Зокрема, аеропорт розробить передпроєктні пропозиції розвитку інфраструктури та прилеглих територій, які міститимуть рекомендації щодо використання земель, обмежень забудови та розвитку транспортної інфраструктури.

Сокільницька сільська рада розглядатиме можливість внесення змін до генерального плану з урахуванням вимог безпеки польотів і потреб громади, а Львівська ОДА координуватиме взаємодію сторін.

Реакція влади Львова

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий назвав це рішення одним із найбільших злочинів проти громади Львова, наголошуючи, що йдеться про забудову житлом території, яка межує з летовищем.

"Фактично нам пропонують зупинити розвиток міста і поставити хрест на майбутньому аеропорту. Я направив десятки звернень: президенту, прем’єр-міністру, РНБО, профільним міністрам. Це не дало результату. Сьогодні, під час війни, хтось вирішив, що громада це проковтне. Не проковтне!", - розповів мер Львова.

Він додав, що місцева влада буде використовувати всі можливості в рамках чинного законодавства і Конституції, щоб цей грабунок зупинити.

Наразі Львівська міська рада домагається в суді визнати протиправним рішення Сокільницької сільської ради про зміну меж села Сокільники. Щодо цього нещодавно з’явилося рішення Верховного Суду.

Львівський аеропорт під загрозою через розбудову села

Власники земельних ділянок планують звести поблизу львівського аеропорту житловий масив на території Сокільників. Місто виступає проти і пропонує альтернативу: створити на цій території економічну зону з потенціалом до 10 тисяч робочих місць.

Йдеться про формати, які зазвичай з’являються поблизу аеропортів:

логістичні центри,

склади,

офіси,

великі торгові об’єкти.

Міськрада Львова виступила проти затвердження нового генплану Сокільників, заявивши, що його ухвалили з порушеннями, а будівництво житлових кварталів на території загальною площею понад 50 га біля Львова призведуть до транспортного колапсу й створять потенційні загрози для функціонування аеропорту.

Через це міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до генпрокурора з проханням розслідувати законність дій Сокільницької сільради.

Адміністрація міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького була занепокоєна оновленим генеральним планом села Сокільники у передмісті Львова впритул до злітної смуги і заявила про загрозу функціонування підприємства через забудову.

Зокрема, затверджений генеральний план пропонує розміщення кварталів багатоквартирної житлової забудови площею більше 50 га із майбутнім населенням близько 14 тис. мешканців безпосередньо в зоні шумового впливу аеропорту.

Адміністрація летовища заявляла, що план розвитку території біля аеродрому, який запропонувала сільська рада Сокільників, має потенційну загрозу для стабільної роботи і може призвести до закриття аеропорту у Львові.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.