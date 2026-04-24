Застройка жильем возле аэропорта Львова: Садовый возмущен подписанным меморандумом

24 апреля во Львовской областной военной администрации подписали меморандум о сотрудничестве и урегулировании спорных вопросов развития территорий, прилегающих к Международному аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Львовской ОВА.

Отмечается, что документ был заключен между государственным предприятием-аэропортом, Сокольническим сельским советом Львовского района и областной государственной администрацией.

Что в меморандуме?

Целью меморандума является координация действий сторон в целях обеспечения безопасности полетов, стабильного функционирования аэропорта, а также сбалансированного развития прилегающих территорий с учетом интересов общины.

Генеральный директор аэропорта Татьяна Романовская подчеркнула, что подписание документа стало результатом нескольких месяцев совместной работы и позволило сторонам выйти на компромисс.

Стороны договорились:

совместно нарабатывать решения по развитию территорий в приаэродромной зоне;

учитывать требования безопасности полетов и экологические ограничения;

согласовывать изменения в градостроительной документации;

проводить регулярные консультации и обмен информацией.

В частности, аэропорт разработает предпроектные предложения развития инфраструктуры и близлежащих территорий, которые будут содержать рекомендации по использованию земель, ограничениям застройки и развитию транспортной инфраструктуры.

Сокольнический сельский совет будет рассматривать возможность внесения изменений в генеральный план с учетом требований безопасности полетов и потребностей общества, а Львовская ОГА будет координировать взаимодействие сторон.

Реакция властей Львова

В свою очередь городской голова Львова Андрей Садовый назвал это решение одним из самых больших преступлений против общины Львова, отмечая, что речь идет о застройке жильем территории, граничащей с аэродромом.

"Фактически нам предлагают остановить развитие города и поставить крест на будущем аэропорту. Я направил десятки обращений: президенту, премьер-министру, СНБО, профильным министрам. Это не дало результата. Сегодня во время войны кто-то решил, что община это проглотит. Не проглотит!", - рассказал мэр Львова.

Он добавил, что местные власти будут использовать все возможности в рамках действующего законодательства и Конституции, чтобы этот грабеж остановить.

Львовский городской совет добивается в суде признать противоправным решение Сокольнического сельского совета об изменении границ села Сокольники. В этом отношении недавно появилось решение Верховного Суда .

Львовский аэропорт под угрозой из-за развития села

Владельцы земельных участков планируют возвести вблизи львовского аэропорта жилмассив на территории Сокольников. Город выступает против и предлагает альтернативу : создать на этой территории экономическую зону с потенциалом до 10 тысяч рабочих мест.

Речь идет о форматах, обычно появляющихся вблизи аэропортов:

логистические центры,

склады,

офисы,

большие торговые объекты.

Горсовет Львова выступил против утверждения нового генплана Сокольников, заявив, что его приняли с нарушениями, а строительство жилых кварталов на территории общей площадью более 50 га возле Львова приведут к транспортному коллапсу и создадут потенциальные угрозы функционированию аэропорта.

Поэтому городской голова Львова Андрей Садовый обратился к генпрокурору с просьбой расследовать законность действий Сокольнического сельсовета.

Администрация международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого была обеспокоена обновленным генеральным планом села Сокольники в пригороде Львова вплотную к взлетной полосе и заявила о угрозу функционирования предприятия через застройку

Утвержденный генеральный план предлагает размещение кварталов многоквартирной жилой застройки площадью более 50 га с будущим населением около 14 тыс. жителей непосредственно в зоне шумового влияния аэропорта.

Администрация аэропорта заявляла, что план развития территории возле аэродрома, предложенный сельским советом Сокольников, имеет потенциальную угрозу для стабильной работы и может привести к закрытию аэропорта во Львове.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.