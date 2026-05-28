Неизвестные дроны атаковали три гражданских танкера в Черном море: что известно о последствиях

В Черном море дроны атаковали три танкера / Depositphotos

В Черном море у северного побережья Турции зафиксировали атаки беспилотников на три гражданских танкера.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

По данным судоходного агентства Tribeca, под удар попал танкер James II, совершавший рейс под флагом Палау. На момент инцидента судно находилось в балласте и двигалось примерно в 80 километрах к северу от турецкого района Туркели.

Почти одновременно в соседнем морском районе беспилотники атаковали еще два судна – танкеры Altura и Velora. Оба корабля шли под флагом Сьерра-Леоне и находились в балласте.

В момент удара экипажи этих двух танкеров проводили стандартную технологическую операцию "судно на судно".

Сразу после получения сигналов о чрезвычайном происшествии на место инцидента выплыли спасательные лодки турецкой прибрежной зоны для оказания экстренной помощи гражданским морякам.

По предварительным данным Tribeca, все члены экипажей трех атакованных судов находятся в хорошем состоянии, масштабных пострадавших среди моряков нет.

Морская инфраструктура в Черном море остается зоной повышенного риска. Москва и Киев регулярно атакуют порты и топливные танкеры друг друга с тех пор, как Россия более четырех лет назад начала полномасштабное вторжение в Украину.

По данным Reuters, в случае последней атаки у турецких берегов ни украинское, ни российское военное командование не делали официальных заявлений о своей причастности.

Напомним, что 7 января дрон атаковал нефтяной танкер Elbus у побережья Турции в Черном море. Судно направлялось в российский порт Новороссийск, где должно было загрузиться нефтью.

Автор:
Татьяна Бессараб