Сомнительные инвестпроекты: государственный регулятор заблокировал работу еще двух платформ

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) пополнила список SCAM-проектов платформами Alantra Capital Markets (ACM) и Evoltex.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

По состоянию на сегодняшний день общее количество сомнительных проектов составляет 470 организаций. Все эти площадки имеют признаки нарушения законодательства или мошенничества. Полный список опубликован на официальном вебпортале НКЦБФР в специализированном разделе "Защита прав инвесторов".

На что направить внимание?

Перед инвестированием средств в финансовые компании следует обращать внимание на типичные признаки опасности:

отсутствие лицензий на осуществление деятельности;

отсутствие юридической информации об учредителях компании;

сокрытие официальных отчетов о финансовой деятельности;

отсутствие государственного надзора и регулирования;

использование агрессивной рекламы;

обещания гарантированной сверхприбыли;

замалчивание каких-либо рисков потери денег.

Регулятор рекомендует подробно изучать документы каждой платформы перед подписанием договоров или переводом финансовых средств.

Справочно

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

Напомним, в феврале Комиссия добавила к перечню два проекта с признаками повышенной рисковости: Bits Global и Daxia Limited .