Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,02

EUR

51,54

+0,03

Наличный курс:

USD

44,25

44,13

EUR

51,75

51,55

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Сомнительные инвестпроекты: государственный регулятор заблокировал работу еще двух платформ

бизнес
НКЦБФР заблокировал работу еще двух SCAM-проектов / Depositphotos

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) пополнила список SCAM-проектов платформами Alantra Capital Markets (ACM) и Evoltex.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

По состоянию на сегодняшний день общее количество сомнительных проектов составляет 470 организаций. Все эти площадки имеют признаки нарушения законодательства или мошенничества. Полный список опубликован на официальном вебпортале НКЦБФР в специализированном разделе "Защита прав инвесторов".

На что направить внимание?

Перед инвестированием средств в финансовые компании следует обращать внимание на типичные признаки опасности:

  • отсутствие лицензий на осуществление деятельности;
  • отсутствие юридической информации об учредителях компании;
  • сокрытие официальных отчетов о финансовой деятельности;
  • отсутствие государственного надзора и регулирования;
  • использование агрессивной рекламы;
  • обещания гарантированной сверхприбыли;
  • замалчивание каких-либо рисков потери денег.

Регулятор рекомендует подробно изучать документы каждой платформы перед подписанием договоров или переводом финансовых средств.

Справочно

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

Напомним, в феврале Комиссия добавила к перечню два проекта с признаками повышенной рисковости: Bits Global и Daxia Limited .

Автор:
Татьяна Ковальчук