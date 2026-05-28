Сомнительные инвестпроекты: государственный регулятор заблокировал работу еще двух платформ
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) пополнила список SCAM-проектов платформами Alantra Capital Markets (ACM) и Evoltex.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Комиссии.
По состоянию на сегодняшний день общее количество сомнительных проектов составляет 470 организаций. Все эти площадки имеют признаки нарушения законодательства или мошенничества. Полный список опубликован на официальном вебпортале НКЦБФР в специализированном разделе "Защита прав инвесторов".
На что направить внимание?
Перед инвестированием средств в финансовые компании следует обращать внимание на типичные признаки опасности:
- отсутствие лицензий на осуществление деятельности;
- отсутствие юридической информации об учредителях компании;
- сокрытие официальных отчетов о финансовой деятельности;
- отсутствие государственного надзора и регулирования;
- использование агрессивной рекламы;
- обещания гарантированной сверхприбыли;
- замалчивание каких-либо рисков потери денег.
Регулятор рекомендует подробно изучать документы каждой платформы перед подписанием договоров или переводом финансовых средств.
Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.
Напомним, в феврале Комиссия добавила к перечню два проекта с признаками повышенной рисковости: Bits Global и Daxia Limited .