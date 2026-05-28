Оформление через ДАР: Кабмин запустил автоматическое освобождение от экспортных пошлин на сою и рапс

Правительство упростило механизм подтверждения права на освобождение от пошлин на сою и рапс

Правительство усовершенствовало механизм подтверждения права сельскохозяйственных товаропроизводителей и кооперативов на освобождение от уплаты экспортных пошлин собственно выращенных сои и рапса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Вводится новый порядок верификации, который будет осуществляться автоматически через Государственный аграрный реестр (ГАР). Это позволит подтверждать право экспортеров на льготу без дополнительных бюрократических процедур и выводов Торгово-промышленной палаты.

В то же время Кабмин признал утратившими силу отдельные постановления. Их практическая реализация вызвала многочисленные обращения от агропроизводителей по причине сложности и несовершенства механизма подтверждения происхождения продукции.

"Мы совершенствуем механизм, который позволит агропроизводителям и кооперативам быстрее, без лишней административной нагрузки реализовывать свое право на освобождение от экспортных пошлин при поставках сои и рапса за границу. Максимальная автоматизация процесса через ГАР минимизирует бюрократию и сделает процедуру более удобной для бизнеса", - отметил замминистра Тарас Висо.

Освобождение от уплаты экспортных пошлин будет предоставляться в пределах объемов собственно выращенных в текущем маркетинговом году сои и/или рапса, а также остатков урожая предыдущего маркетингового года – с 2026/2027 маркетингового года.

Ранее, 3 декабря 2025 года, Кабмин принял постановление №1570, устанавливавшее ежемесячный мониторинг экспорта сои и рапса со стороны Минэкономики. Для проверки соответствия объемов экспортируемой продукции использовали данные ГАР и выводы Торгово-промышленной палаты (ТПП). При выявлении несоответствий ТПП должна была аннулировать экспертные заключения.

Автор:
Татьяна Ковальчук