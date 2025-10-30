Запланована подія 2

Украинские аграрии экспортировали более миллиона тонн сои и рапса после введения вывозной пошлины

Аграрии экспортировали более миллиона тонн сои и рапса

С начала действия закона, который ввел новые ставки экспортной пошлины на соевые бобы и семена рапса и вступил в силу 4 сентября 2025 года, украинские аграрии уже экспортировали более 1 млн. тонн этой продукции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Законом № 4536-ІХ введены экспортные пошлины на эти масличные культуры, однако сельскохозяйственные товаропроизводители, экспортирующие собственно выращенную продукцию, и кооперативы, реализующие продукцию своих членов, освобождены от его уплаты.

Благодаря этому механизму аграрии уже получили льготы на сумму более 345 млн грн, тогда как в государственный бюджет от трейдеров поступило 742,7 млн грн экспортной пошлины.

Новые пошлины на рапс и сою

С 4 сентября 2025 года были введены ставки экспортной пошлины в размере 10% на соевые бобы и семена рапса.

Аграрии, экспортирующие собственно выращенные сою и рапс, теперь должны получать экспортное заключение о происхождении товара от Торгово-промышленной палаты Украины или региональных ТПП на каждую партию продукции. Это необходимо во избежание уплаты пошлины.

Сезон переработки семян рапса урожая в 2025 году начался в июле текущего года. В июле-августе было переработано в масло только около 60 тысяч тонн рапса, что позволило произвести и экспортировать 25,0 тысяч тонн рапсового масла.

В сентябре 2025 года, в условиях действия экспортных пошлин на семена рапса, переработка его на отечественных предприятиях выросла до рекордного за все годы месячного объема в 250 тысяч тонн.

Производство достигло 120 тысяч тонн, из которых экспортировано 108, 8 тысяч тонн на 121,9 млн долларов США. Рост против соответствующего периода в прошлом году составил соответственно в 2,8 и 3,3 раза. Стоимость одной тонны экспортируемого масла выросла в текущем маркетинговом году по сравнению с прошлым годом до 1120,4 долл./т, или на 171,4 долл./т.

Автор:
Татьяна Гойденко