Рекордный месячный экспорт: Украина экспортировала в ЕС более 100 тыс. тонн рапсового масла

В сентябре 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала рекордный месячный объем рапсового масла — 108,8 тыс. тонн, что в 4,5 раза больше августовского показателя. Основная часть поставок, 92 тыс. тонн (85% от общего экспорта), была направлена в Евросоюз.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает АПК-Информ.

Рапсовое масло из Украины

В сентябре основная часть украинского экспорта рапсового масла, 92 тыс. тонн или 85% общего объема, была направлена в Евросоюз, установив рекорд для этого направления. Благодаря этому Украина вернула себе лидерство среди поставщиков рапсового масла в ЕС, обогнав Кению, доминировавшую на рынке в июле-августе. За период с июля по 21 сентября страна экспортировала 23 тыс. тонн по сравнению с 49 тыс. тонн в тот же период в прошлом году.

Рост отгрузок украинского рапсового масла связан с активизацией внутренней переработки рапса после введения экспортной пошлины на рапс с 4 сентября. Из-за этого многие аграрии предпочитали продажу сырья на внутреннем рынке, что привело к более высокой загрузке перерабатывающих мощностей, особенно на фоне ограниченного предложения подсолнечника.

Напомним, в Украине экспортные цены спроса на фуражный ячмень остаются стабильными на уровне 10100 — 10150 грн/т (или $210-$215/т) с доставкой в черноморские порты. Предложения украинских трейдеров без затрат на доставку составляют $228-$230/т. При этом из-за высоких цен украинский ячмень теряет конкурентоспособность.