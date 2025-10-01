Экспортный спрос на украинский ячмень остается низким: причины и последствия

В Украине экспортные цены спроса на фуражный ячмень остаются стабильными на уровне 10100 — 10150 грн/т (или $210-$215/т) с доставкой в черноморские порты. Предложения украинских трейдеров без затрат на доставку составляют $228-$230/т. При этом из-за высоких цен украинский ячмень теряет конкурентоспособность.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Экспорт украинских зерновых

Рост цен спроса на фуражную кукурузу и пшеницу до 9700 — 9800 грн/т с доставкой в порт оказывает поддержку ценам на ячмень и удерживает их от снижения.

В сентябре Украина экспортировала 208 тыс. т ячменя (против 205 тыс. т в сентябре 2024 г.). Всего в сезоне (по состоянию на 29 сентября) экспорт ячменя составил 799 тыс. т, что на 65% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (1,32 млн т). Спрос на пивоваренный ячмень также остается низким из-за отсутствия свободных складских мощностей у солодовых заводов.

Почему Украина проиграла турецкий тендер?

Турецкое государственное закупочное агентство TMO 30 сентября приобрело 255 тыс. т ячменя. Цена закупки на условиях CFR (с доставкой) составила $248,9–$257,57/т (в зависимости от порта). По данным Atria Brokers, этот ячмень был приобретен у РФ и Румынии.

Украинские продавцы проиграли тендер: если к цене предложения $228-$230/т FOB добавить ориентировочные расходы на доставку в Турцию около $20/т, конечная цена получается неконкурентной. В этой связи, не стоит ожидать дальнейшего роста цен спроса на ячмень в ближайшее время.

Напомним, с таном на 26 сентября 2025 года в Украине уже собрали 30,4 млн. тонн зерновых культур на площади 7,2 млн. га, что составляет 63% засеянных площадей.