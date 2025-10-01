Експортний попит на український ячмінь залишається низьким: причини і наслідки

В Україні експортні ціни попиту на фуражний ячмінь залишаються стабільними на рівні 10100 — 10150 грн/т (або $210-$215/т) з доставкою до чорноморських портів. Пропозиції українських трейдерів без витрат на доставку становлять $228-$230/т. При цьому, через високі ціни, український ячмінь втрачає конкурентоспроможність.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Експорт українських зернових

Зростання цін попиту на фуражну кукурудзу та пшеницю до 9700 — 9800 грн/т з доставкою в порт надає підтримку цінам на ячмінь та утримує їх від зниження.

У вересні Україна експортувала 208 тис. т ячменю (проти 205 тис. т у вересні 2024 р.). Загалом у сезоні (станом на 29 вересня) експорт ячменю склав 799 тис. т, що на 65% менше порівняно з аналогічним минулорічним показником (1,32 млн т). Попит на пивоварний ячмінь також залишається низьким через відсутність вільних складських потужностей у солодових заводів.

Чому Україна програла турецький тендер?

Турецька державна закупівельна агенція TMO 30 вересня придбала 255 тис. т ячменю. Ціна закупівлі на умовах CFR (з доставкою) становила $248,9–$257,57/т (залежно від порту). За даними Atria Brokers, цей ячмінь був придбаний у РФ та Румунії.

Українські продавці програли тендер: якщо до ціни пропозиції $228-$230/т FOB додати орієнтовні витрати на доставку до Туреччини близько $20/т, кінцева ціна виходить неконкурентною. У зв'язку з цим, не варто очікувати подальшого зростання цін попиту на ячмінь найближчим часом.

Нагадаємо, станом на 26 вересня 2025 року в Україні вже зібрали 30,4 млн тонн зернових культур на площі 7,2 млн га, що становить 63% засіяних площ.