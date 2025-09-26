Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,72

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна зібрала понад 30 млн тонн зернових культур станом на 26 вересня 2025 року

врожай
Україна зібрала понад 30 млн тонн зернових / Depositphotos

Станом на 26 вересня 2025 року в Україні вже зібрали 30 423 тис. тонн зернових культур на площі 7 213,8 тис. га, що становить 63% засіяних площ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МінАПК.

Зокрема, урожай розподілився так:

  • Пшениця: зібрали 22 525 тис. тонн на площі 5 020 тис. га.
  • Ячмінь: зібрали 5 330,3 тис. тонн на площі 1 345,6 тис. га.
  • Горох: зібрали 626,6 тис. тонн на площі 266 тис. га.
  • Кукурудза: зібрали 964,2 тис. тонн на площі 195,9 тис. га.
  • Інші зернові та зернобобові культури: зібрали 859,4 тис. тонн на площі 308,7 тис. га.

Серед областей-лідерів за обсягом зібраного врожаю:

  • Одеська область: зібрали 3 687,4 тис. тонн з площі 1 101,1 тис. га.
  • Вінницька область: зібрали 2 418,9 тис. тонн з площі 436 тис. га.
  • Кіровоградська область: зібрали 2 223,8 тис. тонн з площі 541,3 тис. га.
  • Хмельницька область: зібрали 2 134,9 тис. тонн з площі 309,6 тис. га.

Щодо олійних та інших культур:

  • Ріпак: завершили збір 3 303,2 тис. тонн на площі 1 275,6 тис. га.
  • Соя: зібрали 1 511 тис. тонн на площі 749,7 тис. га.
  • Соняшник: зібрали 4 112,7 тис. тонн на площі 2 239,3 тис. га.
  • Цукрові буряки: викопали 1 419,8 тис. тонн на площі 29 тис. га.

Станом на 19 вересня 2025 року в Україні намолочено 29,8 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Збирання проведено на площі понад 7 мільйонів гектарів, що становить 62% від загальної площі посівів.

Автор:
Тетяна Гойденко