Україна зібрала понад 30 млн тонн зернових культур станом на 26 вересня 2025 року

Станом на 26 вересня 2025 року в Україні вже зібрали 30 423 тис. тонн зернових культур на площі 7 213,8 тис. га, що становить 63% засіяних площ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МінАПК.

Зокрема, урожай розподілився так:

Пшениця: зібрали 22 525 тис. тонн на площі 5 020 тис. га.

Ячмінь: зібрали 5 330,3 тис. тонн на площі 1 345,6 тис. га.

Горох: зібрали 626,6 тис. тонн на площі 266 тис. га.

Кукурудза: зібрали 964,2 тис. тонн на площі 195,9 тис. га.

Інші зернові та зернобобові культури: зібрали 859,4 тис. тонн на площі 308,7 тис. га.

Серед областей-лідерів за обсягом зібраного врожаю:

Одеська область: зібрали 3 687,4 тис. тонн з площі 1 101,1 тис. га.

Вінницька область: зібрали 2 418,9 тис. тонн з площі 436 тис. га.

Кіровоградська область: зібрали 2 223,8 тис. тонн з площі 541,3 тис. га.

Хмельницька область: зібрали 2 134,9 тис. тонн з площі 309,6 тис. га.

Щодо олійних та інших культур:

Ріпак: завершили збір 3 303,2 тис. тонн на площі 1 275,6 тис. га.

Соя: зібрали 1 511 тис. тонн на площі 749,7 тис. га.

Соняшник: зібрали 4 112,7 тис. тонн на площі 2 239,3 тис. га.

Цукрові буряки: викопали 1 419,8 тис. тонн на площі 29 тис. га.

