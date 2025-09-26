- Категорія
Україна зібрала понад 30 млн тонн зернових культур станом на 26 вересня 2025 року
Станом на 26 вересня 2025 року в Україні вже зібрали 30 423 тис. тонн зернових культур на площі 7 213,8 тис. га, що становить 63% засіяних площ.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на МінАПК.
Зокрема, урожай розподілився так:
- Пшениця: зібрали 22 525 тис. тонн на площі 5 020 тис. га.
- Ячмінь: зібрали 5 330,3 тис. тонн на площі 1 345,6 тис. га.
- Горох: зібрали 626,6 тис. тонн на площі 266 тис. га.
- Кукурудза: зібрали 964,2 тис. тонн на площі 195,9 тис. га.
- Інші зернові та зернобобові культури: зібрали 859,4 тис. тонн на площі 308,7 тис. га.
Серед областей-лідерів за обсягом зібраного врожаю:
- Одеська область: зібрали 3 687,4 тис. тонн з площі 1 101,1 тис. га.
- Вінницька область: зібрали 2 418,9 тис. тонн з площі 436 тис. га.
- Кіровоградська область: зібрали 2 223,8 тис. тонн з площі 541,3 тис. га.
- Хмельницька область: зібрали 2 134,9 тис. тонн з площі 309,6 тис. га.
Щодо олійних та інших культур:
- Ріпак: завершили збір 3 303,2 тис. тонн на площі 1 275,6 тис. га.
- Соя: зібрали 1 511 тис. тонн на площі 749,7 тис. га.
- Соняшник: зібрали 4 112,7 тис. тонн на площі 2 239,3 тис. га.
- Цукрові буряки: викопали 1 419,8 тис. тонн на площі 29 тис. га.
Станом на 19 вересня 2025 року в Україні намолочено 29,8 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Збирання проведено на площі понад 7 мільйонів гектарів, що становить 62% від загальної площі посівів.