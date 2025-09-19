Українські аграрії вже зібрали майже 30 мільйонів тонн зернових

Станом на 19 вересня 2025 року в Україні намолочено 29,8 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Збирання проведено на площі понад 7 мільйонів гектарів, що становить 62% від загальної площі посівів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на МінАПК.

Найбільше зібрано пшениці — 22,5 мільйона тонн з понад 5 мільйонів гектарів. Урожай ячменю становить 5,3 мільйона тонн, гороху — понад 626 тисяч тонн.

Збирання кукурудзи перебуває на початковій стадії: аграрії вже отримали майже 389 тисяч тонн зерна з понад 90 тисяч гектарів. Інших зернових і зернобобових культур намолочено ще 844 тисячі тонн.

Серед лідерів за врожаєм виділяються Одеська область, де зібрано понад 3,6 мільйона тонн, Вінницька — з результатом понад 2,4 мільйона тонн, Кіровоградська — з понад 2,2 мільйона тонн та Хмельницька, яка намолотила понад 2,1 мільйона тонн зернових.

Фахівці очікують, що найближчими тижнями темпи збирання пришвидшаться, адже стартує активна фаза жнив кукурудзи, яка традиційно забезпечує найбільшу частку врожаю.

Додамо, станом на 4 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 331,9 тис. га та намолочено 865,7 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Лідером зі збору зернових та зернобобових стала Одеська область.