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Жнива 2025: українські аграрії намолотили майже мільйон тонн зерна нового врожаю

пшениця, комбайн, збір урожаю
Аграрії намолотили майже мільйон тонн зерна. / Freepik

Станом на 4 липня 2025 року в Україні вже обмолочено 331,9 тис. га та намолочено 865,7 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Лідером зі збору зернових та зернобобових стала Одеська область.   

Про це інформує Delo.ua з посиланням на

Зокрема, станом на сьогодні, агровиробники жосягли наступних результатів

  • пшениця – обмолочено 107,4 тис. га, намолочено – 277,8 тис. тонн; 
  • ячмінь – обмолочено 176,6 тис. га, намолочено – 501,2 тис. тонн; 
  • горох – обмолочено 47,2 тис. га намолочено – 83,8 тис. тонн.
Фото 2 — Жнива 2025: українські аграрії намолотили майже мільйон тонн зерна нового врожаю

Найбільше зернових та зернобобових зібрали аграрії Одеської області. Загалом жнивують вже дев’ять областей. Найкращих результатів досягли такі регіони

  • Одеська область – обмолочено 175,8 тис. га, намолочено – 516,2 тис. тонн; 
  • Миколаївська область – обмолочено 119,7 тис. га, намолочено – 276,7 тис. тонн; 
  • Дніпропетровська область – обмолочено 17,7 тис. га, намолочено – 37,2 тис. тонн.

Сільгосптоваровиробники Миколаївської, Одеської, Запорізької і Херсонської областей зібрали вже 71,6 тис. тонн ріпаку, який обмолочений на площі 46 тис. га. 

Раніше повідомлялося, що українські аграрії розпочали жнива озимої пшениці. Але початкові показники врожайності поки що залишаються на невисокому рівнісередня врожайність близько 2,1–2,15 т/га. Але це лише початок кампанії, і за сприятливих погодних умов аналітики прогнозують підвищення середніх показників.

Автор:
Тетяна Ковальчук