Жатва 2025: украинские аграрии намолотили почти миллион тонн зерна нового урожая

По состоянию на 4 июля 2025 г. в Украине уже обмолочено 331,9 тыс. га и намолочено 865,7 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Лидером сбора зерновых и зернобобовых стала Одесская область.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на

В частности , по состоянию на сегодняшний день, агропроизводители охватили следующие результаты :

п шеница – обмолочено 107,4 тыс. га, намолочено – 277,8 тыс. тонн;

– обмолочено 107,4 тыс. га, намолочено – 277,8 тыс. тонн; я чминь – обмолочено 176,6 тыс. га, намолочено – 501,2 тыс. тонн;

– обмолочено 176,6 тыс. га, намолочено – 501,2 тыс. тонн; горох – обмолочено 47,2 тыс. га намолочено – 83,8 тыс. тонн.

Больше всего зерновых и зернобобовых собрали аграрии Одесской области. В общей сложности жатвуют уже девять областей. Лучших результатов достигли следующие регионы :

Одесская область – обмолочено 175,8 тыс. га, намолочено – 516,2 тыс. тонн;

Николаевская область – обмолочено 119,7 тыс. га, намолочено – 276,7 тыс. тонн;

Днепропетровская область – обмолочено 17,7 тыс. га, намолочено – 37,2 тыс. тонн.

Сельхозтоваропроизводители Николаевской, Одесской, Запорожской и Херсонской областей собрали уже 71,6 тыс. тонн рапса, обмолоченного на площади 46 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в странские аграрии начала жатва озимой пшеницы. Но начальные показатели урожайности пока остаются на невысоком уровне – средняя урожайность около 2,1–2,15 т/га. Но это только начало кампании, и при благоприятных погодных условиях аналитики прогнозируют повышение средних показателей .