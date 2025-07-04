Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,72

--0,09

EUR

49,18

+0,04

Наличный курс:

USD

41,75

41,65

EUR

49,58

49,35

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Жатва 2025: украинские аграрии намолотили почти миллион тонн зерна нового урожая

пшеница, комбайн, сбор урожая
Аграрии намолотили около миллиона тонн зерна. / Freepik

По состоянию на 4 июля 2025 г. в Украине уже обмолочено 331,9 тыс. га и намолочено 865,7 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Лидером сбора зерновых и зернобобовых стала Одесская область.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на

В частности , по состоянию на сегодняшний день, агропроизводители охватили следующие результаты :

  • п шеница – обмолочено 107,4 тыс. га, намолочено – 277,8 тыс. тонн;
  • я чминь – обмолочено 176,6 тыс. га, намолочено – 501,2 тыс. тонн;
  • горох – обмолочено 47,2 тыс. га намолочено – 83,8 тыс. тонн.
Фото 2 — Жатва 2025: украинские аграрии намолотили почти миллион тонн зерна нового урожая

Больше всего зерновых и зернобобовых собрали аграрии Одесской области. В общей сложности жатвуют уже девять областей. Лучших результатов достигли следующие регионы :

  • Одесская область – обмолочено 175,8 тыс. га, намолочено – 516,2 тыс. тонн;
  • Николаевская область – обмолочено 119,7 тыс. га, намолочено – 276,7 тыс. тонн;
  • Днепропетровская область – обмолочено 17,7 тыс. га, намолочено – 37,2 тыс. тонн.

Сельхозтоваропроизводители Николаевской, Одесской, Запорожской и Херсонской областей собрали уже 71,6 тыс. тонн рапса, обмолоченного на площади 46 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в странские аграрии начала жатва озимой пшеницы. Но начальные показатели урожайности пока остаются на невысоком уровне средняя урожайность около 2,1–2,15 т/га. Но это только начало кампании, и при благоприятных погодных условиях аналитики прогнозируют повышение средних показателей .

Автор:
Татьяна Ковальчук