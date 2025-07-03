Урожайность пшеницы не радует аграриев: цены на зерновые будут расти

Украинские аграрии приступили к жатве озимой пшеницы. Но начальные показатели урожайности пока остаются на невысоком уровне.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают в аналитическом департаменте сельскохозяйственного кооператива "ПУСК", передает пресс-служба Всеукраинского Аграрного Совета (ВАР).

Низкая урожайность

Заметим, что первыми к сбору урожая присоединились хозяйства Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

"Первые результаты пока не впечатляют — средняя урожайность около 2,1-2,15 т/га. Но это лишь начало кампании, и при благоприятных погодных условиях мы прогнозируем повышение средних показателей", — отмечают аналитики.

По их данным, погодные условия остаются благоприятными для продления жатвы, поскольку осадки на текущей и следующей неделе не прогнозируются, поэтому работы в поле будут продолжаться без задержек.

Рынок зерна

Аналитики сообщают, что на рынке зерна активность трейдеров сосредоточена на ячмене и рапсе. Суда с пшеницей, по прогнозам, начнут заходить в порты ориентировочно с 15–18 июля, поэтому рынок пока сохраняет относительное спокойствие.

Цены на пшеницу колеблются в пределах $210/т за третий класс на базисе CPT-порт. Эксперты ожидают постепенного роста до $230–240/т осенью, а пик цен может прийтись на декабрь–февраль, когда стоимость может достигнуть $250–260/т.

На мировом рынке наблюдаются также признаки сокращения предложения зерна.

"США и РФ, как ключевые экспортеры, испытывают серьезные проблемы с урожаем. Это создает потенциал для дальнейшего роста мировых цен. Если потери подтвердятся, уже в августе-сентябре можем увидеть $230-240 за тонну", — считают аналитики.

Каким будет урожай зерновых в 2025 году

По предварительным данным Минагрополитики, урожай зерновых в Украине. в 2025 году может сократиться на 10%, опустившись до примерно 51 млн. тонн по сравнению с 56,7 млн. тонн в 2024 году.

В 2025 году Украина может собрать около 26 миллионов тонн кукурузы, 4,5 миллиона тонн ячменя, 1,5 миллиона тонн мелких зерновых культур, 11,5 миллиона тонн семян подсолнечника и 11 миллионов тонн сахарной свеклы.

Урожай пшеницы может составлять от 20 до 22 миллионов тонн, а окончательная цифра будет зависеть от погодных условий и факторов, связанных с войной.

Производство пшеницы, по прогнозу USDA, в 2025 году составит около 23 млн тонн, что почти на 10 млн тонн меньше, чем в 2021 году.

Общий урожай масличных культур в 2025 году может снизиться примерно до 20,16 млн. тонн с 21,18 млн. тонн 2024 года, что частично связано с сокращением урожая рапса на 600 тыс. тонн. тонн.

Напомним, в 2024 году было намолочено 71,4 млн тонн урожая зерновых и масличных культур. Украина экспортировала аграрную продукцию на сумму $24,5 млрд (59% в общем экспорте). Больше этот показатель был только в 2021 году — тогда он достиг $27,7 млрд.