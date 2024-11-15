Жатва-2024: украинские аграрии намолотили более 71 млн тонн урожая

По состоянию на 15 ноября в Украине намолочено 71,4 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, собранного на площади 19,2 млн га.

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Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

В целом аграрии собрали 52,1 млн тонн зерновых и почти 19,3 млн тонн масличных. Из них, в частности:

пшеницы – обмолочено 4,9 млн га (или 100%), намолочено 22,4 млн тонн;

ячменя – обмолочено 1,4 млн га (или 100%), намолочено 5,6 млн тонн;

гороха – обмолочено 212,2 тыс. га (или 100%), намолочено 470,5 тыс. тонн;

кукурузы – обмолочено 3,5 млн га (или 88%), намолочено 22,3 млн тонн;

проса – обмолочено 88,1 тыс. га (или 95%), намолочено 161 тыс. тонн;

гречихи – обмолочено 87,8 тыс. га (или 99%), намолочено 127,2 тыс. тонн;

подсолнечника – обмолочено 4,8 млн га (или 97%), намолочено 10 млн тонн семян;

сои – обмолочено 2,6 млн га (или 98%), намолочено 5,9 млн тонн семян;

рапса – обмолочено 1,3 млн га (или 100%), намолочено 3,5 млн тонн семян.

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Какие области в лидерах

Среди лидеров по валовому сбору зерновых стоит отметить сельхозтоваропроизводителей Одесской области – 4,6 млн тонн, Черниговщины – 4,2 млн тонн и Полтавщины – 4,1 млн тонн.

По урожайности впереди аграрии Хмельницкой области с показателем 76,9 ц/га, Черниговщины – 69,1 ц/га и Тернопольщины – 66,8 ц/га.

Также сообщается, что аграрии 16 областей завершают уборку сахарной свеклы, которая выкопана на площади 238,1 тыс. га, или 92%. Всего накопано 11,4 млн тонн сладких корней.

Напомним, прошлогодний урожай принес украинским агрокомпаниям втрое большую прибыль от ожидаемой. Больше всего аграрии заработали на продаже кукурузы.