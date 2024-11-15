Жнива-2024: українські аграрії намолотили понад 71 млн тонн врожаю

Станом на 15 листопада в Україні намолочено 71,4 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 19,2 млн га.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Загалом аграрії зібрали 52,1 млн тонн зернових та майже 19,3 млн тонн олійних. З них, зокрема:

пшениці – обмолочено 4,9 млн га (або 100 %), намолочено 22,4 млн тонн;

ячменю – обмолочено 1,4 млн га (або 100 %), намолочено 5,6 млн тонн;

гороху – обмолочено 212,2 тис. га (або 100 %), намолочено 470,5 тис. тонн;

кукурудзи – обмолочено 3,5 млн га (або 88 %), намолочено 22,3 млн тонн;

проса – обмолочено 88,1 тис. га (або 95 %), намолочено 161 тис. тонн;

гречки – обмолочено 87,8 тис. га (або 99 %), намолочено 127,2 тис. тонн;

соняшнику – обмолочено 4,8 млн га (або 97%), намолочено 10 млн тонн насіння;

сої – обмолочено 2,6 млн га (або 98%), намолочено 5,9 млн тонн насіння;

ріпаку – обмолочено 1,3 млн га (або 100%), намолочено 3,5 млн тонн насіння.

Жнива-2024. Інфографіка: Мінагрополітики

Які області в лідерах

Серед лідерів по валовому збору зернових варто відзначити сільгосптоваровиробників Одещини – 4,6 млн тонн, Чернігівщини – 4,2 млн. тонн та Полтавщини – 4,1 млн тонн.

По урожайності попереду аграрії Хмельниччини з показником 76,9 ц/га, Чернігівщини – 69,1 ц/га та Тернопільщини – 66,8 ц/га.

Також повідомляється, що аграрії 16 областей завершують збирання цукрових буряків, які викопані на площі 238,1 тис. га, або 92 %. Накопано 11,4 млн тонн солодких коренів.

Нагадаємо, минулорічний врожай приніс українським агрокомпаніям утричі більший прибуток від очікуваного. Найбільше аграрії заробили на продажі кукурудзи.