- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Жнива-2024: українські аграрії намолотили понад 71 млн тонн врожаю
Станом на 15 листопада в Україні намолочено 71,4 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 19,2 млн га.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.
Загалом аграрії зібрали 52,1 млн тонн зернових та майже 19,3 млн тонн олійних. З них, зокрема:
- пшениці – обмолочено 4,9 млн га (або 100 %), намолочено 22,4 млн тонн;
- ячменю – обмолочено 1,4 млн га (або 100 %), намолочено 5,6 млн тонн;
- гороху – обмолочено 212,2 тис. га (або 100 %), намолочено 470,5 тис. тонн;
- кукурудзи – обмолочено 3,5 млн га (або 88 %), намолочено 22,3 млн тонн;
- проса – обмолочено 88,1 тис. га (або 95 %), намолочено 161 тис. тонн;
- гречки – обмолочено 87,8 тис. га (або 99 %), намолочено 127,2 тис. тонн;
- соняшнику – обмолочено 4,8 млн га (або 97%), намолочено 10 млн тонн насіння;
- сої – обмолочено 2,6 млн га (або 98%), намолочено 5,9 млн тонн насіння;
- ріпаку – обмолочено 1,3 млн га (або 100%), намолочено 3,5 млн тонн насіння.
Які області в лідерах
Серед лідерів по валовому збору зернових варто відзначити сільгосптоваровиробників Одещини – 4,6 млн тонн, Чернігівщини – 4,2 млн. тонн та Полтавщини – 4,1 млн тонн.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
По урожайності попереду аграрії Хмельниччини з показником 76,9 ц/га, Чернігівщини – 69,1 ц/га та Тернопільщини – 66,8 ц/га.
Також повідомляється, що аграрії 16 областей завершують збирання цукрових буряків, які викопані на площі 238,1 тис. га, або 92 %. Накопано 11,4 млн тонн солодких коренів.
Нагадаємо, минулорічний врожай приніс українським агрокомпаніям утричі більший прибуток від очікуваного. Найбільше аграрії заробили на продажі кукурудзи.