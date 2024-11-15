Кабмін затвердив Стратегію розвитку сільського господарства до 2030 року

Уряд прийняв Стратегію розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року. Крім того Кабмін затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2025-2027 роках.

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Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Це історичний документ, який є не тільки нашим маяком, а і обов’язковим для країни-кандидата до вступу в Євросоюз. Це дороговказ, як ми розвиватимемо наше сільське господарство. Адже мета Стратегії - підготовка аграрного сектору до вступу України в ЄС", - йдеться в його повідомленні.

За словами міністра агрополітики Стратегія розвитку сільського господарства передбачає:

забезпечення сталого розвитку сільського господарства і сільських територій;

створення сприятливих умов для формування конкурентоспроможного, стійкого і диверсифікованого аграрного сектору, що забезпечує довгострокову продовольчу безпеку, посилює захист навколишнього природного середовища, включаючи біорізноманіття, пом’якшення наслідків зміни клімату та зміцнення соціально-економічної структури сільських територій.

Нагадаємо, на презентації Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій до 2030 року в Києві у червні 2024 року віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що агросектор України є однією з ключових опор, на якій тримається економіка держави і у 2023 році він згенерував 62% валютної виручки.

"Сьогодні ми з вами є свідками нового етапу інтеграції українського АПК... у внутрішній ринок ЄС. Уперше за всю свою історію Україна пропонує не тільки стратегію розвитку сільського господарства, а й стратегію членства України в Європейському Союзі, стратегію, яка передбачає, що Україна стане частиною великого внутрішнього ринку - найрозвинутішого, найдинамічнішого і найконкурентнішого", - наголосила чиновниця.

Додамо, у жовтні Україна офіційно приєдналася до Міжнародного фонду сільського розвитку (IFAD) – єдиної агенції ООН, повністю зосередженої на трансформації сільського господарства, розвитку сільської економіки та продовольчих систем. Підтримка Фонду дозволить українським виробникам підвищити конкурентоздатність, зміцнити позиції на ринку та вплине на розвиток аграрного сектору країни загалом.