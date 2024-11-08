В Україні оновлять вимоги до страхування сільгосппродукції з держпідтримкою: що зміниться

Національний банк планує оновити вимоги до страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що регулятор розробив проєкт змін до Положення щодо провадження діяльності зі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, який враховує зміни до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою".

Як наголошують в НБУ, документ встановлює особливості врахування досвіду страховиків, які мають намір здійснювати страхування сільськогосподарської продукції, здобутого впродовж дії воєнного стану.

Що пропонують?

Зокрема, у зв’язку із низьким обсягом страхування сільськогосподарських ризиків в останні роки, у тому числі через відсутність державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції, а також труднощі з доступом до міжнародного ринку перестрахування, пропонується спростити вимоги до наявності у страховика страхових премій та виплат за договорами страхування сільськогосподарської продукції після 2022 року.

Також для страховиків, які провадять діяльність зі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, пропонується скасувати особливий порядок формування страхових резервів та актуалізувати вимоги до ведення персоніфікованого обліку таких договорів страхування.

"Відповідно передбачається, що такі страховики мають виконувати загальні вимоги до формування страхових резервів та обліку договорів страхування, встановлених чинними нормативно-правовими актами Національного банку", - зауважують в НБУ.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Кабінет міністрів встановив граничні розміри та порядок застосування тарифів для страхування майбутнього врожаю цукрових буряків.

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