Кабмін встановив граничні тарифи для страхування врожаю цукрового буряку

Кабінет міністрів встановив граничні розміри та порядок застосування тарифів для страхування майбутнього врожаю цукрових буряків. Відповідну постанову №1228 від 25 жовтня опубліковано на урядовому порталі.

Документом визначено умови надання державної підтримки страхування сільгосппродукції та механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників".

Граничний розмір визначено для кожної області окремо - в залежно від урожайності та рівня покриття та середньої врожайності цукрового буряку за 2019-2023 роки за даними Державної служби статистики. Він буде однаковим для всіх ділянок в межах відповідного регіону.

Для Вінницької, Кіровоградської та Черкаської областей цей показник встановлено у 7,3%, для Рівненської - 6,8%, для Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької - 6,1%, для Донецької, Київської та Полтавської - 5,8%, для Житомирської - 5,6%, для Сумської та Чернігівської - 5,4%, для Дніпропетровської - 5,3%.

Найменшим граничний тариф буде для Волинської, Івано-Франківської та Львівської областей - 5,1%. Для Закарпатської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, а також окупованих Луганської області та АР Крим цей показник не встановлено.

Як вираховується страховий тариф

Прописано, що структура страхового тарифу (брутто-тариф) складається з нетто-тарифу (нетто-ставки), що включає оцінку ризику, який приймається на страхування та призначений для формування технічних резервів, та навантаження, що включає витрати страховика, пов’язані з укладенням та виконанням договору.

При цьому уряд встановив обмеження максимального рівня витрат страховика, пов’язаних безпосередньо з укладенням і виконанням умов договорів страхування, у 30% від розміру тарифу. Сам розмір тарифу визначається за згодою страховика та страхувальника, але не повинен перевищувати вказаних вище меж.

Для розрахунку страхової суми ціна одиниці майбутнього врожаю цукрового буряку визначається за згодою страховика та страхувальника в межах його майбутньої вартості, але не більше вартості продажу врожаю в господарстві за IV квартал року, що передує року укладення договору страхування, заявленої страхувальником.

Якщо страхувальник не продавав буряки за зазначений період, ця вартість визначатиметься в розмірі не більше вартості продажу буряку в районі (громаді), яка склалася в IV кварталі року, що передує року укладення договору.

Нагадаємо, що Міністерство аграрної політики та продовольства затвердило стандартизований страховий продукт для страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків 6 травня. Чинності документ набрав 29 червня.