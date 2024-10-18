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Жнива-2024: цукрові буряки збирають вже в 14 областях
Станом на 18 жовтня в Україні вже намолочено 67,3 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 17,7 млн га. Аграрії 14 областей проводять збирання цукрових буряків – їх зібрали вже майже 6,5 млн тонн.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що також зібрано 42,8 млн тонн зернових, 18 млн тонн олійних.
Зокрема, з них:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- пшениці – обмолочено 4,9 млн га (або 100 %), намолочено 22,3 млн тонн;
- ячменю – обмолочено 1,4 млн га (або 100 %), намолочено 5,5 млн тонн;
- гороху – обмолочено 212,2 тис. га (або 100 %), намолочено 465,3 тис. тонн;
- кукурудзи – обмолочено 2,4 млн га (або 59 %), намолочено 13,2 млн тонн;
- проса – обмолочено 84,4 тис. га (або 91 %), намолочено 158,9 тис. тонн;
- гречки – обмолочено 86,3 тис. га (або 97 %), намолочено 124,8 тис. тонн;
- соняшнику – обмолочено 4,5 млн га (або 91%), намолочено 9,3 млн тонн насіння;
- сої – обмолочено 2,3 млн га (або 88%), намолочено 5,2 млн тонн насіння;
- ріпаку – обмолочено 1,3 млн га (або 100%), намолочено 3,5 млн тонн насіння.
Які області в лідерах
По валовому збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини – 4,3 млн тонн, Полтавщини – 3,8 млн тонн та Вінниччини – 3 млн. тонн.
По урожайності зернових попереду аграрії Хмельниччини з показником 67,7 ц/га, Буковини – 64,5 ц/га, Черкащини – 61,0 ц/га, Івано-Франківщини – 60,3 ц/га та Чернігівщини – 60,0 ц/га.
Нагадаємо, торік Україна зібрала 82,8 млн тонн зернових та олійних. Пшениці зібрано, за офіційними даними, 21,6 млн тонн, кукурудзи — 31 млн тонн, ячменю — 5,5 млн тонн. Олійних культур було зібрано 23 тонни.
Додамо, що на українському ринку пшениці продовжується зростання цін через зниження врожайності і обмежену пропозицію зерна та високий попит з боку імпортерів. За прогнозами експертів, підвищувальна цінова динаміка триватиме щонайменше до кінця жовтня.
В Україні низькі запаси пшениці: вистачить до березня-квітня
Зауважимо, станом на початок вересня запаси пшениці в Україні становили 18,7 млн тонн, що значно менше середньорічних показників попередніх сезонів, коли цей показник перевищував 20 млн тонн.
За прогнозами експертів, якщо експорт триватиме на рівні 2 млн тонн на місяць, то пшениці може вистачити до березня-квітня наступного року.
За оперативними даними Державної митної служби, станом на 11 жовтня з початку 2024/25 МР Україна експортувала 11,739 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,291 млн тонн було відвантажено в жовтні.