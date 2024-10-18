Жнива-2024: цукрові буряки збирають вже в 14 областях

Станом на 18 жовтня в Україні вже намолочено 67,3 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 17,7 млн га. Аграрії 14 областей проводять збирання цукрових буряків – їх зібрали вже майже 6,5 млн тонн.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що також зібрано 42,8 млн тонн зернових, 18 млн тонн олійних.

Зокрема, з них:

пшениці – обмолочено 4,9 млн га (або 100 %), намолочено 22,3 млн тонн;

ячменю – обмолочено 1,4 млн га (або 100 %), намолочено 5,5 млн тонн;

гороху – обмолочено 212,2 тис. га (або 100 %), намолочено 465,3 тис. тонн;

кукурудзи – обмолочено 2,4 млн га (або 59 %), намолочено 13,2 млн тонн;

проса – обмолочено 84,4 тис. га (або 91 %), намолочено 158,9 тис. тонн;

гречки – обмолочено 86,3 тис. га (або 97 %), намолочено 124,8 тис. тонн;

соняшнику – обмолочено 4,5 млн га (або 91%), намолочено 9,3 млн тонн насіння;

сої – обмолочено 2,3 млн га (або 88%), намолочено 5,2 млн тонн насіння;

ріпаку – обмолочено 1,3 млн га (або 100%), намолочено 3,5 млн тонн насіння.

Які області в лідерах

По валовому збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини – 4,3 млн тонн, Полтавщини – 3,8 млн тонн та Вінниччини – 3 млн. тонн.

По урожайності зернових попереду аграрії Хмельниччини з показником 67,7 ц/га, Буковини – 64,5 ц/га, Черкащини – 61,0 ц/га, Івано-Франківщини – 60,3 ц/га та Чернігівщини – 60,0 ц/га.

Нагадаємо, торік Україна зібрала 82,8 млн тонн зернових та олійних. Пшениці зібрано, за офіційними даними, 21,6 млн тонн, кукурудзи — 31 млн тонн, ячменю — 5,5 млн тонн. Олійних культур було зібрано 23 тонни.

Додамо, що на українському ринку пшениці продовжується зростання цін через зниження врожайності і обмежену пропозицію зерна та високий попит з боку імпортерів. За прогнозами експертів, підвищувальна цінова динаміка триватиме щонайменше до кінця жовтня.

В Україні низькі запаси пшениці: вистачить до березня-квітня

Зауважимо, станом на початок вересня запаси пшениці в Україні становили 18,7 млн тонн, що значно менше середньорічних показників попередніх сезонів, коли цей показник перевищував 20 млн тонн.

За прогнозами експертів, якщо експорт триватиме на рівні 2 млн тонн на місяць, то пшениці може вистачити до березня-квітня наступного року.

За оперативними даними Державної митної служби, станом на 11 жовтня з початку 2024/25 МР Україна експортувала 11,739 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,291 млн тонн було відвантажено в жовтні.