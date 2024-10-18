Жатва-2024: сахарную свеклу собирают уже в 14 областях

По состоянию на 18 октября в Украине уже намолочено 67,3 млн тонн нового урожая, который собран на площади 17,7 млн га. Аграрии 14 областей проводят сбор сахарной свеклы – ее собрали уже почти 6,5 млн тонн.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что также собрано 42,8 млн тонн зерновых, 18 млн тонн масличных.

В частности, из них:

пшеницы – обмолочено 4,9 млн га (или 100%), намолочено 22,3 млн тонн;

ячменя – обмолочено 1,4 млн га (или 100%), намолочено 5,5 млн тонн;

гороха – обмолочено 212,2 тыс. га (или 100%), намолочено 465,3 тыс. тонн;

кукурузы – обмолочено 2,4 млн га (или 59%), намолочено 13,2 млн тонн;

проса – обмолочено 84,4 тыс. га (или 91%), намолочено 158,9 тыс. тонн;

гречихи – обмолочено 86,3 тыс. га (или 97 %), намолочено 124,8 тыс. тонн;

подсолнечника – обмолочено 4,5 млн га (или 91%), намолочено 9,3 млн тонн семян;

сои – обмолочено 2,3 млн га (или 88%), намолочено 5,2 млн тонн семян;

рапса – обмолочено 1,3 млн га (или 100%), намолочено 3,5 млн тонн семян.

Какие области в лидерах

По валовому сбору зерновых лидируют сельхозтоваропроизводители Одесщины – 4,3 млн тонн, Полтавщины – 3,8 млн тонн и Винницкой – 3 млн тонн.

По урожайности зерновых впереди аграрии Хмельнитчины с показателем 67,7 ц/га, Буковины – 64,5 ц/га, Черкасской области – 61,0 ц/га, Ивано-Франковской области – 60,3 ц/га и Черниговщины – 60,0 ц/га.

Напомним, в прошлом году Украина собрала 82,8 млн тонн зерновых и масличных. Пшеницы собрано, по официальным данным, 21,6 млн тонн, кукурузы — 31 млн тонн, ячменя — 5,5 млн тонн. Масличных культур было собрано 23 тонны.

Добавим, что на украинском рынке пшеницы продолжается рост цен из-за снижения урожайности и ограниченного предложения зерна и высокий спрос со стороны импортеров. По прогнозам экспертов, повышающая ценовая динамика будет продолжаться, по меньшей мере, до конца октября.

В Украине низкие запасы пшеницы: хватит до марта-апреля

Отметим, по состоянию на начало сентября запасы пшеницы в Украине составили 18,7 млн тонн, что значительно меньше среднегодовых показателей предыдущих сезонов, когда этот показатель превышал 20 млн тонн.

По прогнозам экспертов, если экспорт будет продолжаться на уровне 2 млн тонн в месяц, то пшеницы может хватить до марта-апреля следующего года.

По оперативным данным Государственной таможенной службы, по состоянию на 11 октября с начала 2024/25 МГ Украина экспортировала 11,739 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 1,291 млн тонн было отгружено в октябре.