Кабмин установил предельные тарифы для страхования урожая сахарной свеклы

Кабинет министров установил предельные размеры и порядок применения тарифов для страхования будущего урожая сахарной свеклы. Соответствующее постановление №1228 от 25 октября опубликовано на правительственном портале.

Документом определены условия предоставления государственной поддержки страхования сельхозпродукции и механизм использования средств, предусмотренных в государственном бюджете по программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей".

Предельный размер определен для каждой области отдельно – в зависимости от урожайности и уровня покрытия и средней урожайности сахарной свеклы за 2019-2023 годы по данным Государственной службы статистики. Он будет одинаков для всех участков в пределах соответствующего региона.

Для Винницкой, Кировоградской и Черкасской областей этот показатель установлен в 7,3%, для Ровенской – 6,8%, для Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой – 6,1%, для Донецкой, Киевской и Полтавской – 5,8%, для Житомирской – 5,6%, для Сумской и Черниговской – 5,4%, для Днепропетровской – 5,3%.

Наименьшим предельный тариф будет для Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областей – 5,1%. Для Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областей, а также оккупированных Луганской области и АР Крым этот показатель не установлен.

Как вычисляется страховой тариф

Прописано, что структура страхового тарифа (брутто-тариф) состоит из нетто-тарифа (нетто-ставки), включающего оценку риска, принимаемого на страхование и предназначенного для формирования технических резервов, и нагрузки, включающей расходы страховщика, связанные с заключением и исполнением договора.

При этом правительство установило ограничение максимального уровня расходов страховщика, связанных непосредственно с заключением и исполнением условий договоров страхования, в 30% от размера тарифа. Сам же размер тарифа определяется с согласия страховщика и страхователя, но не должен превышать указанных выше пределов.

Для расчета страховой суммы цена единицы будущего урожая сахарной свеклы определяется с согласия страховщика и страхователя в пределах его будущей стоимости, но не больше стоимости продажи урожая в хозяйстве за IV квартал года, предшествующего году заключения договора страхования, которая заявлена страхователем.

Если страхователь не продавал свеклу за указанный период, эта стоимость будет определяться в размере не более стоимости продажи свеклы в районе (общине), сложившейся в IV квартале года, предшествующего году заключения договора.

Напомним, что Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило стандартизированный страховой продукт для страхования будущего урожая сахарной свеклы с государственной поддержкой сельскохозяйственных страховых рисков 6 мая. В силу документ вступил 29 июня.