Индексное страхование от экстремальной погоды: как аграрию обезопасить урожай

В Украине набирает популярность "МетеоЗащита", программа индексного страхования посевов сельхозкультур от неблагоприятных погодных условий, которую реализует международная корпорация "Сингента" в партнерстве со страховой компанией "ИНГО". В текущем сезоне возмещения фермерам выросли почти в десять раз — 97% участников млн грн, а покрытие программы расширилось на 88%. Индексное страхование давно известно в Украине и мире, но в условиях быстрой смены климата в Украине растет спрос именно на защиту посевов в течение критического периода, когда закладывается урожайность растений. Как устроена "МетеоЗащита" - читайте на Delo.ua.

Недавно проект "Метеозащита" подвел итоги работы этой программы в сезоне 2024 года. Он выдался одним из самых тяжелых за восемь лет существования, подчеркивает начальник отдела агропромышленного страхования "ИНГО" Руслан Зимовец . Причиной тому являются изменения климата в Украине, которые происходят быстрее, чем в среднем по Европе, страна стала чуть ли не эпицентром потепления на континенте. Сейчас зимой редко бывает холоднее -20°C, тогда как летом в Украине максимальная температура воздуха достигает 40-42°C, а в южных областях почва нагревается кое-где до 70°C.

К примеру, предельный уровень для развития подсолнечника — 36°C, жарким считается день, когда была зафиксирована такая максимальная дневная температура. Соответственно, в текущем сезоне даже в умеренном климате Западной Украины выдалось 5-10 дней жары этой культуре. В центре и на юге в период созревания растения жара продолжалась 20 дней или дольше.

“До нас уже доходят воздушные массы из Сахары, Средней Азии, мы видим песок из пустынь в Украине, и это явление с каждым годом будет учащаться. Последние три-четыре года ежегодно приходит суховей, потому что степь на территории Украины расширяется. Все идет к опустошению южных частей Украины и расширению степной зоны почти в Полесье», — отмечает Руслан Зимовец.

Другим следствием климатических изменений он называет усиливающиеся засухи за последние годы. Большие ливни являются либо локальными, либо слишком интенсивными, поэтому не решают проблему недостатка влаги в почве. Другая проблема — уменьшение снежного покрова, в результате чего за зимний период в почвах не накапливается количество осадков, достаточное для хорошего развития озимых культур.

Традиционные для Украины культуры не могут нормально развиваться в таких условиях, добавляет Руслан Зимовец. Поэтому аграрии вынуждены переходить на более ранние сорта, сеять новые засухоустойчивые культуры или искать способы застраховаться от возможных потерь урожая.

Традиционное или индексное страхование

Традиционное страхование посевов сельхозкультур на полях отдельных фермеров сталкивается с проблемой масштабирования, отмечает Руслан Зимовец. Этот метод заключается в контроле страховщиками отдельных земельных участков, фиксации и оценке потерь урожайности на каждом из полей. С началом полномасштабной войны такое страхование еще больше усложнилось: компании отказываются страховать урожай с полей ближе 50 км к зоне боевых действий. В воюющей стране не хватает экспертов по страхованию, они просто не справляются с объемами работы.

Поэтому сейчас на территории Украины традиционное страхование применяется примерно на 30-50 тыс. га в отдаленных от зоны боевых действий регионов. "Потолок" такого вида страхования — 1-2% земель сельхозназначения, объясняет представитель "ИНГО".

Более удобным и современным является индексное страхование, рассказал Роман Хрипко, руководитель направления "финансовые программы и страховые решения" компании "Сингента". Его компания сейчас единственная в Украине внедряет страхование по индексам — специальным показателям, характеризующим влияние интенсивности определенного риска на урожайность культуры в течение определенного времени.

Индексное страхование от Syngenta построено на граничных погодных индексах для основных сельхозкультур Украины в периоды, когда погода максимально влияет на урожайность. Ключевыми фазами являются период цветения растений и созревания зерна, и именно погодные условия в критические 4-5 недель формируют 50-70% потенциальной урожайности. Если в это время посевы столкнутся с очень высокими температурами или недостатком осадков, что окажет негативное влияние на состояние посевов, застрахованный аграрий получает компенсацию в виде 30-50% стоимости средств, потраченных на покупку семян или СВР компании "Сингента".

По словам Романа Хрипко, на выращивание традиционных сельхозкультур аграрий тратит в среднем $500 на гектар, хотя эта цифра сильно варьируется от агрономии и избранной культуры. СВР производства "Сингента" может стоить ориентировочно $50/га, семена — $60-120/га, то есть продукция компании в общих затратах на посевную может достигать 20%. Это значительная статья расходов, поэтому очевидно, что аграрий ищет способы уберечь вложенные средства, в том числе через партнерские программы.

Ключевым преимуществом такой программы является отсутствие необходимости вызвать страховых экспертов для удостоверения потерь урожая, добавляет он. "МетеоЗащита" фиксирует индексы жары и засухи на земельных участках 6х8 км. Если метеорологические инструменты Сингенты фиксируют угрожающие посевам погодные условия, фермерские хозяйства с этих территорий автоматически получают право на компенсацию части затраченных на ТМЦ средств.

Возмещение за недели непрерывной жары

Альберт Нурхаметов , владелец одноименного фермерского хозяйства с 1150 га в Кировоградской области, в сезоне 2024 года столкнулся с аномальной жарой, продолжавшейся более 20 дней. Он уже четыре года участвует в программе "Метеозащита", дважды получал страховое возмещение. В этом сезоне он застраховал только подсолнечник. Посевы существенно пострадали из-за продолжительной жары, но хозяйство получило полную компенсацию за эту культуру, около 850 тыс. грн. В прошлом году сработало страхование на рапсе — возмещение за нее составило 180 тыс. грн.

Компенсация не обязательно начисляется на счет фермера. Международный производитель семян и СЗР и страховая компания "ИНГО" общаются с другим крупным бизнесом и договариваются о бонусах для аграриев, например, талоны на дизтопливо по выгодным ценам, а также некоторые фермеры подают запрос на получение тракторов и других ТМЦ вместо возмещения на счет.

“Довольны СВР и семенами от Syngenta. Это фундамент нашего агробизнеса. Там, где другие собирают до 3 тонн/га кукурузы и 1–1,5 тонн/га подсолнечника, у меня есть 7 тонн/га и 3 тонн/га соответственно. Подключение к "МетеоЗащите" — дополнительное преимущество, не требующее экстраресурсов, но потенциальные бонусы очень радуют", — подчеркивает Альберт Нурхаметов.

Не стоит забывать и о диверсификации рисков от погодных условий, выращивая разные культуры, напоминает Александр Усик , директор ООО Степ из Кировоградской области. В этом сезоне он застраховал подсолнечник и озимую пшеницу. Озимая культура уродилась нормально и по ней фермер получил небольшую компенсацию, тогда как за подсолнечник возмещения были больше — 580 тыс. грн.

Сезон, в общем, получился неурожайным для южных регионов, но его нельзя назвать однозначно неудачным, добавляет фермер. Аграриям сейчас помогает более благоприятная ценовая конъюнктура.

"В прошлом году мы собирали кукурузы под 9 тонн/га, но она стоила 6500 грн/тонна. Сейчас собрали 4 тонны/га, но с текущей ценой 8500 грн/тонна наша выручка приближается к уровню 2023 года. Поэтому все хозяйства пытаются сеять больше разных культур, чтобы нивелировать погодные факторы, которые будут влиять на урожай все больше", – объясняет Александр Усик.

В текущем сезоне покрытие "Метеозащита" расширилось на 88% по сравнению с прошлым сезоном — до 502 тыс. га, а средний уровень возмещения составил 52%, констатирует Роман Хрипко. Сезон оказался сложным, поскольку масштабирование программы совпало с неблагоприятными погодными условиями в большинстве регионов страны. Однако сворачивать ее точно не планируется, как и изменять концепцию. Единственное, со временем могут изменяться предельные уровни для наступления страхового случая. Индексы рассчитываются на основании исторических погодных условий в конкретном регионе, если несколько лет в области будет фиксироваться жара и засуха — предельные уровни будут пересматриваться в сторону уменьшения.

По его словам, программа фокусируется на средних сельхозпроизводителях с земельным банком 1-20 тыс. га, составляют около 95% портфеля компании. Большие агрохолдинги обладают достаточно оборотными средствами и средствами хеджирования погодных рисков, хотя в некоторых случаях и работают с "Сингентой". С другой стороны, производитель запускал пилотный проект с малыми фермерами, возделывающими от 10 га. К сожалению, многие желающие не удалось приобщить: малый агропроизводитель до сих пор пытается все делать за кэш и без оформления документов, поэтому не очень интересуется официальными программами поддержки.

Половина участников программы работают в прифронтовых областях

Несмотря на рекордное количество заявок на возмещение, ИНГО выполняет все обязательства перед аграриями, добавляет Руслан Зимовец. Программа важна еще и потому, что распространяется на хозяйства из прифронтовых областей, где не работает традиционное страхование.

Возможность застраховать урожай от погодных факторов — логическое решение для фермеров, использующих семена или СЗР Сингенты, рассказал Сергей Михно, владелец ООО Маяк с 3500 га в Донецкой области. Он сотрудничает с компанией более 10 лет, в этом сезоне получил рекордные для хозяйства 4 млн. грн. компенсации за подсолнечник.

Это не первый раз, когда мы получаем достаточно существенные средства по программе. Предшествующие несколько лет у нас были хорошие осадки, уже думали не продолжать страхование. Но природа цикличная, и в этом году "МетеоЗащита" позволила нам не потерять из-за погоды”, — цитата Сергей Михно.

Фермер из Краматорского района подчеркивает особую ценность автоматического начисления компенсаций для прифронтовых сельхозпроизводителей. В этом регионе невозможно застраховать посевы от рисков. Поэтому для него важно, что для фиксации ущерба не нужно везти на поле менеджеров, которые зафиксируют повреждение посевов.

Большая часть клиентов "МетеоЗащиты" возделывают землю в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, заключает Роман Хрипко. Регионы, находящиеся в традиционно экстремальных погодных условиях, сейчас сталкиваются с экстремальными военными рисками. Почти половина возмещения, где-то 104 млн. грн., приходится именно на эти регионы.