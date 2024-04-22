«Наша главная задача на ближайшие годы – органический прибыльный рост», - Игорь Гордиенко, председатель правления СК Инго.

Игорь Гордиенко, председатель правления страховой компании ИНГО, в интервью Delo.ua о действенности бизнес-модели компании, популярных видах страхования, страховании военных рисков и новой стратегии развития

- Как закончился 2023 год страховой год для рынка в целом и для ИНГО в частности?

Следует отметить, что война существенно повлияла на экономику в целом и финансовый сектор в частности. Только сейчас происходит постепенное возобновление страхового рынка до уровня 2021 года. В то же время идет прохождение процедур НБУ на соответствие новым лицензионным условиям.

Что касается результатов ИНГО, то они достаточно оптимистичны. В течение прошлого года компания возместила ущерб на сумму, превысившую 1 млрд 172 млн грн. (+74% к предыдущему году), было урегулировано более 152 тыс. страховых событий. По итогам 2023 года существенный рост премий на 50%, что составило 2674 млрд грн, из них более 1,9 млрд. грн от юридических лиц. Показатель высоколиквидных активов составил 2,7 млрд. грн. На 24% увеличился собственный капитал компании, равный 1 млрд 191 млн грн. В этом году ИНГО отмечает свое 30-летие.

- Что явилось главной предпосылкой успешности компании, в частности в последнее время? Как уже много лет вам удается удерживать высокие позиции?

Самое важное то, что выбранная нами бизнес-модель успешна. Мы прошли своеобразный 30-летний тест-драйв. Важно и то, что в юбилейный год компания вошла, имея новую стратегию развития, одобренную наблюдательным советом. Наша главная задача на ближайшие годы – органический прибыльный рост с динамикой не ниже, чем у топ-10 страховых компаний. Также мы видим свою задачу, чтобы максимально обеспечить потребителей качественными продуктами и сервисами, повысить показатели операционной эффективности и продолжить работу над формированием человеческого капитала. Для реализации этих стратегических задач в компании реализуется ряд трансформационных проектов, на которые направляем значительные инвестиции.

– Для многих ведущих страховых компаний Украины главным направлением деятельности является КАСКО. Как вы оцениваете этот вид страхования в ИНГО? Каковы в целом ведущие направления страховых продуктов?

В своем портфеле ИНГО имеет значительную часть моторного страхования, в частности КАСКО. Но наша портфельная политика состоит в том, чтобы придерживаться целевого уровня диверсификации, то есть не выбирать приоритетным один вид страхования. Сегодня и в ближайшие годы для рынка ведущими видами остаются страхование ответственности водителей, КАСКО, медицинское страхование. Формируется спрос на страхование от военных рисков.

- Как много страховых продуктов у компании и есть ли среди них принципиально новые, возникшие именно в период полномасштабной войны в Украине?

У ИНГО достаточно большой перечень страховых услуг. За 30 лет компания разработала около сотни страховых продуктов для физических и юридических лиц. Сегодня мы обеспечиваем наших клиентов услугами, оформленными более чем в 30 страховых продуктов, среди которых страхование квартир, домов и автомобилей, в том числе с покрытием военных рисков. Также компания пытается улучшать страховые решения для юридических лиц, в частности, постоянно работает над повышением лимита покрытия от военных рисков.

В 2023 году у нас появились два принципиально новых страховых продукта — «Доброполис» и «Забота», которые ориентированы на обслуживание застрахованных только в определенных медицинских учреждениях. Проекты основаны на синергии брендов, в которых удалось объединить все преимущества страховой медицины, а именно оптимальную стоимость медицинских услуг и профессиональный подход организации медицинской помощи от лидеров медицинской отрасли.

В дальнейшем мы планируем расширять линейку страховых продуктов, в том числе с военными рисками, и увеличивать лимиты покрытия.

– В чем специфика страхования юридических лиц? Участвует ли компания в страховании судов, наземных средств транспорта для перевозки зерновых и другой продукции?

Во-первых, юридические лица по-другому выбирают страховые компании и страховое покрытие своих рисков. Обычно этот процесс проходит через проведение тендеров, для организации которых привлекают брокеров или других консультантов. Во-вторых, корпоративные клиенты обычно не могут использовать стандартные пакетные продукты. В основном мы адаптируем условия страхования к специфике их бизнеса и компании. Но независимо от сферы деятельности, почти для всех предпринимателей актуально страхование имущества от военных рисков, где покрываются повреждения или уничтожение имущества ракетами, беспилотниками и другими средствами ведения войны.

Мы страхуем самую разную технику, в том числе и суда. У нас застрахованы баржи, буксиры, понтоны, Ro-Ro суда (для перевозки пассажиров и грузовых автомобилей), яхты. Однако в рамках зерновой сделки перевозки осуществляют преимущественно иностранные суда, которые соответственно страхуются за границей. Наземные транспортные средства могут быть застрахованы по программам железнодорожного или КАСКО. Мы обеспечиваем страховую защиту для зерновозов и железнодорожных вагонов всех типов от широкого набора рисков. Также при перевозке зерновых предлагаем программы страхования грузов — зерновых, масличных и других идущих на экспорт культур. Компания готова обезопасить их от всех рисков в соответствии с потребностями клиентов или требованиями контрактов на поставку (среди которых защита по стандартам GAFTA, FOSFA и т.п.).

Проблемным моментом остается покрытие рисков для грузов в портах и части маршрута во внутренних территориальных водах Украины. Страховая защита в таком случае либо отсутствует, либо очень дорогая (до 4-5% стоимости груза). Наиболее распространен вариант страхования военных рисков во время грузовых перевозок после выхода из территориальных вод Украины или после прохождения пролива Босфор.

- Востребовано ли медицинское страхование в вашей компании?

ИНГО – одна из немногих страховых компаний на рынке, которая работает не только с предприятиями, но и предлагает медицинское страхование частным лицам. Я считаю, что за 30 лет деятельности нам удалось создать эффективную и успешную систему страхового сервиса в медицине. Своим застрахованным ИНГО предлагает обслуживание в медицинских учреждениях разных форм собственности и разного уровня. К тому же мы способны организовывать медицинскую помощь независимо от места нахождения застрахованного лица, в частности, с возможностью выдачи лекарственных средств даже в отдаленных населенных пунктах.

Фактически медицинское страхование стало для компании одним из важнейших направлений. Его доля в структуре бизнеса составляет 25%. По объемам премий ИНГО занимает второе место на рынке. Темпы роста – 60% к прошлому году. Безусловно, это свидетельствует о том, что спрос на медицинское страхование сохраняется и постоянно увеличивается. В течение 2023 года наши показатели премий по медицинскому страхованию преувеличивают даже довоенный период (+21% ).