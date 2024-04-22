«Наше головне завдання на найближчі роки — органічне прибуткове зростання”, - Ігор Гордієнко, голова правління СК Інго.

Ігор Гордієнко, голова правління страхової компанії ІНГО, в інтерв’ю Delo.ua про дієвість бізнес-моделі компанії, популярні види страхування, страхування воєнних ризиків і нову стратегію розвитку

- Як закінчився 2023 страховий рік для ринку загалом та для ІНГО зокрема?

Варто наголосити, що війна суттєво вплинула на економіку загалом та фінансовий сектор зокрема. Лише тепер відбувається поступове відновлення страхового ринку до рівня 2021 року. Водночас триває проходження процедур НБУ на відповідність новим ліцензійним умовам.

Щодо результатів ІНГО, то вони досить оптимістичні. Протягом минулого року компанія відшкодувала збитки на суму, що перевищила 1 млрд 172 млн грн. (+74% до попереднього року), було врегульовано понад 152 тис. страхових подій. За підсумками 2023 року маємо суттєве зростання премій на 50%, що становило 2674 млрд грн, з них понад 1,9 млрд. грн від юридичних осіб. Показник високоліквідних активів сягнув 2,7 млрд. грн. На 24% збільшився власний капітал компанії, який дорівнює 1 млрд 191 млн грн. Цього року ІНГО відзначає своє 30-річчя.

- Що стало головної передумовою успішності компанії, зокрема останнім часом? Яким чином уже багато років вам вдається утримувати високі позиції?

Найважливіше те, що обрана нами бізнес-модель є успішною. Ми пройшли своєрідний 30-річний тест-драйв. Важливо й те, що у ювілейний рік компанія увійшла, маючи нову стратегію розвитку, схвалену наглядовою радою. Наше головне завдання на найближчі роки — органічне прибуткове зростання з динамікою не нижче, ніж у топ-10 страхових компаній. Також ми бачимо своє завдання у тому, щоб максимально забезпечити споживачів якісними продуктами та сервісами, підвищити показники операційної ефективності та продовжити роботу над формуванням людського капіталу. Для втілення цих стратегічних завдань у компанії реалізується низка трансформаційних проєктів, на які спрямовуємо значні інвестиції.

- Для багатьох провідних страхових компаній України головним напрямом діяльності є КАСКО. Як ви оцінюєте цей вид страхування в ІНГО? Які загалом провідні напрями щодо страхових продуктів?

У своєму портфелі ІНГО має значну частку моторного страхування, зокрема КАСКО. Але наша портфельна політика полягає в тому, щоб дотримуватися цільового рівня диверсифікації, тобто не обирати пріоритетним один вид страхування. Сьогодні та найближчими роками для ринку провідними видами залишаються страхування відповідальності водіїв, КАСКО, медичне страхування. Формується попит на страхування від воєнних ризиків.

- Як багато страхових продуктів у компанії і чи є серед них принципово нові, які виникли саме у період повномасштабної війни в Україні?

ІНГО має досить великий перелік страхових послуг. За 30 років компанія розробила майже сотню страхових продуктів для фізичних та юридичних осіб. Сьогодні ми забезпечуємо наших клієнтів послугами, що оформлені у понад 30 страхових продуктів, серед яких страхування квартир, будинків та автомобілів, зокрема з покриттям воєнних ризиків. Також компанія намагається покращувати страхові рішення для юридичних осіб, зокрема постійно працює над підвищенням ліміту покриття від воєнних ризиків.

Протягом 2023 року у нас з’явилися два принципово нові страхові продукти — «Доброполіс» та «Турбота», які орієнтовані на обслуговування застрахованих лише у певних медичних закладах. Проєкти засновані на синергії брендів, в яких вдалося поєднати всі переваги страхової медицини, а саме оптимальну вартість медичних послуг та професійний підхід в організації медичної допомоги від лідерів медичної галузі.

Надалі ми плануємо розширювати лінійку страхових продуктів, зокрема з воєнними ризиками, та збільшувати ліміти покриття.

- У чому специфіка страхування юридичних осіб? Чи бере участь компанія у страхуванні суден, наземних засобів транспорту для перевезення зернових та іншої продукції?

По-перше, юридичні особи по-іншому обирають страхові компанії та страхове покриття своїх ризиків. Зазвичай цей процес відбувається через проведення тендерів, для організації яких залучають брокерів або інших консультантів. По-друге, корпоративні клієнти зазвичай не можуть користуватися стандартними пакетними продуктами. Здебільшого ми адаптуємо умови страхування до специфіки їхнього бізнесу та компанії. Але незалежно від сфери діяльності, майже для всіх підприємців актуальним є страхування майна від воєнних ризиків, де покриваються пошкодження або знищення майна ракетами, безпілотниками та іншими засобами ведення війни.

Ми страхуємо найрізноманітнішу техніку, в тому числі й судна. У нас застраховані баржі, буксири, понтони, Ro-Ro судна (для перевезення пасажирів та вантажних автомобілів), яхти. Проте в рамках зернової угоди перевезення здійснюють переважно іноземні судна, які відповідно страхуються за кордоном. Наземні транспортні засоби можуть бути застраховані за програмами залізничного транспорту або КАСКО. Ми забезпечуємо страховий захист для зерновозів та залізничних вагонів усіх типів від найширшого набору ризиків. Також за перевезенні зернових пропонуємо програми страхування вантажів — зернових, олійних та інших культур, що йдуть на експорт. Компанія готова убезпечити їх від усіх ризиків відповідно до потреб клієнтів або вимог контрактів на постачання (серед яких захист за стандартами GAFTA, FOSFA тощо).

Проблемним моментом залишається покриття ризиків для вантажів у портах та на частині маршруту у внутрішніх територіальних водах України. Страховий захист у такому разі або відсутній, або дуже дорогий (до 4-5% вартості вантажу). Найбільш поширеним є варіант страхування воєнних ризиків під час вантажних перевезень після виходу із територіальних вод України або після проходження протоки Босфор.

- Чи користується попитом медичне страхування у вашій компанії?

ІНГО — одна з небагатьох страхових компаній на ринку, яка працює не лише із підприємствами, а й пропонує медичне страхування приватним особам. Я вважаю, що за 30 років діяльності нам вдалося розбудувати ефективну та успішну систему страхового сервісу в медицині. Своїм застрахованим ІНГО пропонує обслуговування у медичних установах різних форм власності та різного рівня. До того ж ми здатні організовувати медичну допомогу незалежно від місцеперебування застрахованої особи, зокрема з можливістю видачі лікарських засобів навіть у віддалених населених пунктах.

Фактично медичне страхування стало для компанії одним із важливих напрямів. Його частка у структурі бізнесу становить 25%. За обсягами премій ІНГО посідає друге місце на ринку. Темпи зростання — 60% до минулого року. Безперечно, це свідчить про те, що попит на медичне страхування зберігається і постійно збільшується. Протягом 2023 року наші показники премій у медичному страхуванні перебільшують навіть довоєнний період (+21%).