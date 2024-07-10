Аграрии получили возможность страховать посевы сахарной свеклы

Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило стандартизированный страховой продукт для страхования сахарной свеклы.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что вступил в силу приказ Минагрополитики № 1426 "О стандартизированном страховом продукте для страхования будущего урожая сахарной свеклы с государственной поддержкой от сельскохозяйственных страховых рисков".

"Страховой продукт разработан совместно со страховыми компаниями и сельскохозяйственными товаропроизводителями. Он может быть использован участниками страхового рынка для страхования сахарной свеклы", – подчеркивают в МинАПК.

В ведомстве объясняют, что объектом страхования является будущий урожай сахарной свеклы.

Аграрии смогут застраховаться от потери урожая в результате таких погодных явлений, как дождь, ливень, переувлажнение почвы, сильный ветер, заморозки засуха, а также распространение на посевах различных болезней и противоправных действий третьих лиц.

Обязательным условием получения страховых выплат является подписание страховщиком и страхователем акта осмотра посевов сахарной свеклы по форме, утвержденной приказом Минагрополитики.

Фактом наступления страхового случая считается гибель урожая, что подтверждается соответствующими документами.

Расчет ущерба будет производиться страховщиком на основании заявления страхователя об осуществлении страховой выплаты в соответствии с условиями договора.

В случае разногласий при определении причин и размера ущерба страхователь и страховщик вправе провести независимую экспертизу, которая проводится за счет стороны, требовавшей ее проведения.

Страховым случаем не считаются гибель урожая сахарной свеклы, если она наступила в случае событий, не предусмотренных договором, а также распространение заболеваний растений не признано эпифитотией.

Кроме того, страховым случаем не считается влияние ядерной энергии и ионизирующего излучения в какой-либо форме, техногенная авария и военные действия.

Аграрии не получат страховые выплаты в случае, если совершат умышленные действия, направленные на наступление страхового случая, или не предпримут меры по его предотвращению и уменьшению размера ущерба.

В МинАПК добавляют, что это уже четвертый стандартизированный страховой продукт, разработанный Минагрополитикой.

Предыдущие страховые продукты были введены для озимых зерновых на период перезимовки, озимых зерновых на весь период выращивания и озимых и яровых зерновых на весенне-летний период выращивания.

Заметим, по итогам весенней посевной на контролируемой Украиной территории засеяно 7,2 млн га масличных и почти 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур.

Сахарная свекла посеяна на площади 250,1 тыс. га (97%).