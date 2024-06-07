Аграрии завершили посевную: что посеяли и какой прогнозируют урожай

По итогам весенней посевной на контролируемой Украиной территории засеяно 7,2 млн га масличных и около 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур.

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Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Что посеяли

Отмечается, что аграрии засеяли более 99% прогнозируемых площадей яровых зерновых и зернобобовых:

кукурузы – 3 928 тыс. га (100,4% от прогнозируемых площадей);

ячменя – 783 тыс. га (95,7%);

пшеницы – 252,7 тыс. га (102,6%);

овса – 163,7 тыс. га (100,7%);

гороха – 162,5 тыс. га (101,6%);

гречихи – 100,8 тыс. га (80,7%);

проса – 69,7 тыс. га (81,8%).

Среди масличных культур посеяно: подсолнечника – 5 189,8 тыс. га (98%), сои 2 032,3 тыс. га (102%).

Сахарная свекла посеяна на площади 250,1 тыс. га (97%).

В 2024 году урожай будет меньшим

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) несколько снизила оценку потенциального урожая зерновых и масличных культур в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом – на 1,5 млн. тонн до 74,6 млн. тонн.

Потенциальное снижение урожая связано с сокращением посевных площадей, преимущественно под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой ситуации на мировом рынке и относительно высокой стоимости экспортной логистики.

УЗА ожидает, что экспорт зерновых и масличных культур в 2024/2025 маркетинговом году составит 43,5 млн. тонн против прогнозируемых 53,2 млн. тонн в текущем сезоне.

Наибольшее сокращение прогнозируется для урожая кукурузы – до 25,5 млн. тонн, что на 4,1 млн. тонн меньше, чем в 2023 году. Экспорт кукурузы оценивается в 20,5 млн. тонн против 26 млн. тонн в этом году.

Урожай пшеницы в 2024 году УЗА прогнозирует на уровне 19,1 млн. тонн с потенциальным экспортом около 13 млн. тонн. Для ячменя ожидается 4,6 млн. тонн урожая и 2 млн. тонн экспорта.

Согласно прогнозу основных сельскохозяйственных культур на 2024/25 маркетинговый год от Департамента сельского хозяйства США (USDA), в Украине ожидается сокращение производства и экспорта пшеницы и кукурузы по сравнению с предыдущим годом.