Из-за сухого мая урожай в Украине будет меньше, чем ожидалось - УЗА

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) несколько снизила оценку потенциального урожая зерновых и масличных культур в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом – на 1,5 млн. тонн до 74,6 млн. тонн.

Об этом идет речь на сайте ассоциации.

Отрицательно на прогноз впечатления повлиял засушливый период в мае в ряде восточных и южных регионов Украины.

Согласно сообщению, текущий прогноз основан на средних погодных условиях за последние 5 лет. Потенциальное снижение урожая связано с сокращением посевных площадей, преимущественно под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой ситуации на мировом рынке и относительно высокой стоимости экспортной логистики.

Соответственно, при таких условиях УЗА ожидает, что экспорт зерновых и масличных культур в 2024/2025 маркетинговом году составит 43,5 млн. тонн против прогнозируемых 53,2 млн. тонн в текущем сезоне.

Наибольшее сокращение прогнозируется для урожая кукурузы – до 25,5 млн. тонн, что на 4,1 млн. тонн меньше, чем в 2023 году. Экспорт кукурузы оценивается в 20,5 млн. тонн против 26 млн. тонн в этом году.

Урожай пшеницы в 2024 году УЗА прогнозирует на уровне 19,1 млн. тонн с потенциальным экспортом около 13 млн. тонн. Для ячменя ожидается 4,6 млн. тонн урожая и 2 млн. тонн экспорта.

Урожай ячменя в 2024 году по оценке УЗА может составить 4,6 млн т (в 2023 – 5,8 млн т), а потенциальный экспорт в 2024/2025 МГ можно ожидать на уровне около 2 млн т (текущего сезона экспорт ячменя прогнозируется на уровне 2 ,5 млн т).

Урожай подсолнечника в 2024 году можно ожидать на уровне 13,7 млн т (в 2023 – 14,2 млн т). Потенциальный экспорт может составить до 250 тыс. т (в текущем сезоне ожидания 0,4 млн т), в то время как переработка подсолнечника на растительное масло может достичь почти 13,6 млн т. В этом сезоне переработка достигнет 13,5 млн т.

В 2024 году урожай рапса можно ожидать на уровне 4,3 млн т (в 2023 – 4,5 млн т), при этом экспорт 2024/2025 МГ может составить – 3,4 млн т (в текущем сезоне – 3,7 млн т ).

Единственной культурой, под которой аграрии могут увеличить площади из-за хорошей доходности, называют сою. Ее урожай прогнозируется на уровне 5,5 млн. тонн с потенциальным экспортом 4 млн. тонн.

В 2023 году урожай, по данным УЗА, составил 82,8 млн. тонн.

В этом году урожай будет меньше

Ранее в УЗА ожидали, что в 2024 году урожай зерновых и масличных культур в Украине уменьшится до 76,1 млн. тонн. Это обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Согласно прогнозу основных сельскохозяйственных культур на 2024/25 маркетинговый год от Департамента сельского хозяйства США (USDA), в Украине ожидается сокращение производства и экспорта пшеницы и кукурузы по сравнению с предыдущим годом.

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