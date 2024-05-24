Аграрии засеяли 90% запланированных площадей

По состоянию на 24 мая на контролируемой Украиной территории уже засеяно 6,3 млн. га масличных и 5,1 млн. га зерновых и зернобобовых культур. Это составляет более 90% от запланированных площадей посева.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, аграрии уже засеяли зерновые и зернобобовые:

кукурузы – 3 565,6 тыс. га;

ячменя – 781,6 тыс. га;

пшеницы – 249 тыс. га;

овса – 166,7 тыс. га;

гороха – 162,1 тыс. га;

гречихи – 48,1 тыс. га;

проса – 43,1 тыс. га.

Где в Украине посеяли больше зерновых культур

Как сообщают в МинАПК, лидерами среди областей являются:

Полтавская, где уже посеяно 488,9 тыс. га кукурузы, 6,5 тыс. га пшеницы, 73 тыс. га ячменя, 8,5 тыс. га гороха и 2,3 тыс. га овса.

Винницкая – 292 тыс. га кукурузы, 11,5 тыс. га пшеницы, 55 тыс. га ячменя, 6 тыс. га гороха и 1,1 тыс. га овса.

Кировоградская – 287,9 тыс. га кукурузы, 8,8 тыс. га пшеницы, 46,1 тыс. га ячменя, 16,5 тыс. га гороха и 0,4 тыс. га овса.

В Киевской области – 221 тыс. га кукурузы, 32,3 тыс. га пшеницы, 44,3 тыс. га ячменя, 5,93 тыс. га гороха и 6,5 тыс. га овса.

Кроме того, аграрии Украины посеяли 4605 тыс. га подсолнечника, 1640,9 тыс. га сои. Сахарная свекла посеяна на площади 250,1 тыс. га.

По данным аграрного ведомства, за прошедшую неделю больше зерновых и зернобобовых посеяли в Винницкой области - 114 тыс. га. В целом, площадь посевов за этот период увеличилась на 784,7 тыс. га.

Как свидетельствуют данные Минагрополитики, яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами в Украине прогнозируется засеять 5,601 млн га.

В 2024 году урожай будет меньшим

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) ожидает, что в 2024 году урожай зерновых и масличных культур в Украине уменьшится до 76,1 млн тонн. Это обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.

Прогнозируется, что в этом году аграрии смогут собрать зерновых в следующих объемах: пшеницы – 19,2 млн тонн (в прошлом году было собрано 22,2 млн тонн), ячменя – 4,9 млн тонн (в 2023 г. – 5,7 млн тонн) и кукурузы – 26,7 млн тонн (было 30,5 млн тонн).

Среди масличных прогнозируется увеличение объемов сои. Этой культуре предполагается производство 5,2 млн. тонн. В 2023 году было собрано 4,7 млн. тонн. Производство подсолнечника прогнозируется на уровне 12,4 млн. тонн, в прошлом году его было собрано 12,9 млн. тонн. Рапса прогнозируется сбор 4,1 млн. тонн, в прошлом году было собрано 4,7 млн. тонн.

Согласно прогнозу основных сельскохозяйственных культур на 2024/25 год маркетинговый год от Департамента сельского хозяйства США (USDA), в Украине ожидается сокращение производства и экспорта пшеницы и кукурузы по сравнению с предыдущим годом.