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Агро
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Аграрии прогнозируют меньший урожай по всем сельхозкультурам, кроме сои

соя
Украинская зерновая ассоциация прогнозирует падение урожая зерновых и масличных культур на 8%. Фото: Depositphotos

В 2024 году урожай зерновых и масличных культур в Украине снизится до 76,1 млн тонн. Это обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.

Об этом сообщает Украинская зерновая ассоциация (УЗА).

Отмечается, что улучшение или ухудшение погодных условий весной и летом могут внести свои коррективы в прогноз будущего урожая.

По данным УЗА, потенциальное снижение урожая в новом сезоне будет вызвано сокращением посевных площадей в основном под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.

При таких условиях экспорт в новом сезоне 2024/2025 может составить.   около 43,7 млн т. Для сравнения, в текущем сезоне по оценке УЗА экспорт зерновых и масличных может достичь 53,1 млн т зерновых и масличных   при беспрепятственной работе украинского морского коридора и Дунайского пути.

Фото 2 — Аграрии прогнозируют меньший урожай по всем сельхозкультурам, кроме сои

Урожай пшеницы в 2024 году УЗА прогнозирует на уровне 20 млн т (в 2023 – 22 млн т). Потенциальный экспорт пшеницы в 2024/2025 МГ может составить около 13 млн т с учетом того, что в начале сезона переходные остатки составят 2,4 млн т.

Также урожай ячменя в 2024 году по оценке УЗА может составить 4,6 млн т (в 2023 – 5,8 млн т), а потенциальный экспорт в 2024/2025 МГ можно ожидать на уровне около 2 млн т (текущего сезона экспорт ячменя прогнозируется на уровне 2,5 млн т).

"Ожидания по урожаю кукурузы в новом сезоне ухудшаются из-за   потенциальное сокращение посевных площадей под кукурузой Аграрии несут убытки из-за слишком низких закупочных цен на нее, которые обусловлены снижением цены на мировом рынке. УЗА оценивает прогноз урожая кукурузы на уровне 26,3 млн т, что на 3 млн т меньше, чем в прошлом году – 29,6 млн т. При этом потенциальный экспорт может составить около 20,5 млн т (в текущем сезоне экспорт ожидается на равны 26 млн т)", - прогнозируют эксперты.

По их расчетам, урожай подсолнечника в 2024 году можно ожидать на уровне 13,7 млн т (в 2023 – 14,2 млн т). Потенциальный экспорт может составить до 250 тыс. т (в текущем сезоне ожидания 0,4 млн т), в то время как переработка подсолнечника на растительное масло может достичь почти 13,6 млн т. В этом сезоне переработка достигнет 13,5 млн т.

В 2024 году урожай рапса можно ожидать на уровне 4,2 млн т (в 2023 чуть более 4,3 млн т), при этом экспорт 2024/2025 МГ может составить как и в текущем сезоне – 3,6 млн т.

"Что касается сои, то это едва ли не единственная культура, под которой аграрии могут увеличить площади в силу ее доходности в этом году. Урожай сои можно ожидать в 2024 году на уровне 5,5 млн т (в 2023 – 4,9 млн. т) .Потенциальный экспорт в 2024/2025 МГ может достичь 4 млн т (в текущем сезоне ожидается на уровне 3,3 млн т)», - подчеркивают в УЗА.

Фото 3 — Аграрии прогнозируют меньший урожай по всем сельхозкультурам, кроме сои

Заметим, по данным Минагрополитики, урожай 2023 составил 82,6 млн т зерновых и масличных, то есть, по прогнозам УЗА, Украина может собрать на 8% меньше зерна в текущем году.

Какие культуры будут сеять украинские аграрии

Как сообщало Минагрополитики, украинские аграрии в 2024 году планируют увеличить площади под соей и сахарной свеклой и уменьшить под кукурузой. В целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га, или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном.

Также приоритетными остаются   зернобобовые, посевные площади под которыми увеличатся на 11%, и яровой ячмень   – на 7%. Рост энтузиазма к ячменю может быть связан с расширением географии морских отгрузок. Посевы   яровой пшеницы   возрастут на 2%.

Кроме того, аграрии заинтересованы в выращивании ярового  рапса. Часть производителей планирует посеять рапс впервые. В общей сложности посевные площади под эту культуру увеличатся на 24%.

В 2024 году урожай будет меньше

Отметим, как рассказал глава Минагрополитики Николай Сольский, Украина ожидает, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, но при худшем сценарии они могут немного уменьшиться.

В ноябре 2023 года Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что   урожай зерна в Украине в 2024 году будет меньше , и некоторые поля могут остаться не засеянными из-за сокращения рентабельности производства.

При этом министр не исключил сценария, по которому некоторые поля в стране останутся незасеянными, поскольку для некоторых аграрных компаний выгоднее будет оплатить арендную плату за землю, чем сеять культуры и рисковать невыгодными результатами из-за высоких затрат.

Напомним, в Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что при пессимистическом сценарии в 2024 году посевные площади под масличные культуры могут сократиться на 16%, а под зерновые на 17%.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько