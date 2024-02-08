В УКАБ оценили, как сократятся посевные площади для зерновых в 2024 году

В Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что при пессимистическом сценарии в 2024 году посевные площади под масличные культуры могут сократиться на 16%, а под зерновые на 17%. Об этом изданию Delo.ua сообщила руководитель аналитического отдела УКАБ Светлана Литвин.

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По предварительным оценкам, в этом году ожидаем сокращение посевных площадей под зерновыми и масличными культурами. Есть оптимистический и пессимистический сценарий их сокращения. При оптимистическом сценарии посевные площади под зерновыми и масличными сократятся на 3% до 18,6 млн т, при чем под зерновыми планируется уменьшение на 3% до 10,2 млн га, а под масличными увеличение на 1% до 8,4 млн га. При пессимистическом сценарии посевные площади под зерновыми и масличными снизятся на 17% до 16,0 млн т, в то же время зерновые сократятся на 17% до 9,1 млн га, а масличные – на 16% до 6,9 млн т”, - отметила экспертка .

Она отметила, что уже второй год подряд растениеводство в Украине убыточно. Если в 2022 году все виды зерновых и масличных были убыточными, то в 2023 году часть масличных культур стала минимально прибыльной. Поэтому у аграриев есть большие проблемы с финансами для закупки ресурсов к посевной.

В 2024 году ожидается сокращение урожая из-за уменьшения рентабельности производства

В ноябре 2023 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что урожай зерна в Украине в 2024 году будет меньше , и некоторые поля могут остаться не засеянными из-за сокращения рентабельности производства.

При этом министр не исключил сценария, по которому некоторые поля в стране останутся незасеянными, поскольку для некоторых аграрных компаний выгоднее будет оплатить арендную плату за землю, чем сеять культуры и рисковать невыгодными результатами из-за высоких затрат.

В целом за январь ноябрь 2023 экспорт украинской агропродукции составил 19 637 млн долларов , что на 7% меньше чем в аналогичном периоде 2023 года. В 2023 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины увеличилась до 62% по сравнению с 53% в 2022 году . Таким образом, аграрка сохраняет лидерство в товарной структуре экспорта. Основными импортерами украинского продовольствия стали Румыния, Китай и Турция.

О том хватит ли аграриям горючего, чтобы подготовиться к посевной в 2024 году и как оживление спроса на дизтопливо со стороны аграриев повлияет на цены в 2024 году, читайте в статье Delo.ua “ Закупки топлива к посевной стартуют на фоне блокады границы с Польшей. Будет ли дефицит ”.