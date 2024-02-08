В УКАБ оцінили як скоротяться посівні площі для зернових у 2024 році

В Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що за песимістичного сценарію у 2024 році посівні площі під олійні культури можуть скоротитися на 16%, а під зернові на 17%. Про це виданню Delo.ua повідомила керівниця аналітичного відділу УКАБ Світлана Литвин.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

“За попередніми оцінками, цього року очікуємо скорочення посівних площ під зерновими та олійними культурами. Маємо оптимістичний та песимістичний сценарій їх скорочення. При оптимістичному сценарії посівні площі під зерновими та олійними скоротяться на 3% до 18,6 млн т, при чому під зерновими планується зменшення на 3% до 10,2 млн га, а під олійними збільшення на 1% до 8,4 млн га. При песимістичному сценарії посівні площі під зерновими та олійними зменшаться на 17% до 16,0 млн т, водночас зернові скоротяться на 17% до 9,1 млн га, а олійні – на 16% до 6,9 млн т”, - зауважила експертка.

Вона зазначила, що вже другий рік поспіль рослинництво в Україні є збитковим. Якщо у 2022 році всі види зернових та олійних були збитковими, то у 2023 році частина олійних культур стала мінімально прибутковим. Через це в аграріїв є великі проблеми з фінансами для закупівлі ресурсів до посівної.

У 2024 році очікується скорочення врожаю через зменшення рентабельності виробництва

В листопаді 2023 року міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що урожай зерна в Україні у 2024 році буде меншим, і деякі поля можуть залишитися не засіяними через скорочення рентабельності виробництва.

При цьому міністр не виключив сценарію за яким деякі поля в країні залишаться незасіяними, оскільки для деяких аграрних компаній вигідніше буде сплатити орендну плату за землю, ніж сіяти культури та ризикувати невигідними результатами через високі витрати.

Загалом за січень листопад 2023 року експорт української агропродукції склав 19 637 млн доларів, що на 7% менше ніж в аналогічному періоді 2023 року. У 2023 році частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України збільшилася до 62 % у порівнянні з 53 % 2022 року. Таким чином аграрка зберігає лідерство в товарній структурі експорту. Основними імпортерами українського продовольства стали Румунія, Китай та Туреччина.

Про те чи вистачить аграріям пального, щоб підготуватися до посівної у 2024 році та як пожвавлення попиту на дизпаливо з боку аграріїв вплине на ціни у 2024 році читайте в статті Delo.ua “Закупівлі пального до посівної стартують на фоні блокади кордону з Польщею. Чи буде дефіцит”.