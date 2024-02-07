Закупівлі пального до посівної стартують на фоні блокади кордону з Польщею. Чи буде дефіцит

Аграрії починають контрактувати пальне до посівної вже в лютому. Це посилить конкуренцію на гуртовому ринку дизельного пального та стимулюватиме трейдерів нарощувати обсяги поставок. Попри те, що зараз ринок виглядає стабільним, нові протести європейських фермерів можуть викликати проблеми з поставками в окремих регіонах.

Початок закупівлі пального аграріями до посівної можна вважати початком сезону активного споживання пального. Після сезону затишшя на трейдери нафтопродуктів чекають пожвавлення торгівлі пальним в гурті. Попри те, що фактично посівна стартує з березня на півдні країни, а в північних областях сіяти починають лише у квітні, аграрії побоюються зростання цін на пальне навесні й починають запасатися ним уже в середині лютого.

Минулого року попри очікування сезонного зростання цін у посівну, паливо навпаки дешевшало через профіцит ресурсу на ринку та низькі ціни на нафту. Крім того, на ціни тиснуло дешеве пальне російського походження ефективно боротися з яким українські силовики почали лише в середині осені 2023 року.

Наразі експерти оцінюють ринок як стабільний та профіцитним та вважають що всередині країни нема передумов до кардинальної зміни цих трендів. Водночас польські фермери анонсували черговий страйк на кордоні з Україною, які протестують проти продовження “Економічного безвізу” для України та вимагають ввести ембарго на українське зерно. Акція з перекриттям усіх пунктів пропуску з Україною запланована з 9 лютого по 10 березня та викликає занепокоєння учасників ринку пального в Україні.

Звісно поки мова йде лише про кордон з Польщею, а українські трейдери нафтопродуктів змогли диверсифікувати імпортні поставки палива під час попередніх блокувань західних кордонів. Якщо ж до акції поляків долучаться їх колеги з Угорщини та Словаччини це може змусити трейдерів піти від дешевої автомобільної логістики та переорієнтуватися на дорожчу залізничну, що спричинить певне зростання ціни в гуртовому сегменті за рахунок логістики. З іншого боку це стосуватиметься здебільшого західних областей України. На південь країни пальне продовжить надходити здебільшого морським шляхом або ж через кордон з Румунією.

Аграрії економлять на всьому

В Українському клубі аграрного бізнесу кажуть, що в цьому році за попередніми оцінками очікується скорочення посівних площ під зерновими та олійними культурами. За оптимістичного сценарію посівні площі під зерновими та олійними скоротяться на 3% до 18,6 млн т, при чому під зерновими планується зменшення на 3% до 10,2 млн га, а під олійними — збільшення на 1% до 8,4 млн га. При песимістичному сценарії посівні площі під зерновими та олійними зменшаться на 17% до 16,0 млн га, водночас зернові скоротяться на 17% до 9,1 млн га, а олійні – на 16% до 6,9 млн га.

"Вже другий рік поспіль рослинництво в Україні є збитковим. Якщо у 2022 році всі види зернових та олійних були збитковими, то у 2023 році частина олійних культур стала мінімально прибутковим. Тому є величезні проблеми з наявними фінансовими ресурсами для закупівлі всіх ресурсів, включаючи пальне. А в умовах обмеженої купівельної спроможності будь-яке зростання цін на пальне буде особливо болючим, що частково спонукає господарства закуповувати пальне вже зараз" Світлана Литвин Керівниця аналітичного відділу УКАБ

Трейдери нафтопродуктів також очікують коли аграрії почнуть закуповувати пальне, сподіваючись, що це оживить ринок, оскільки споживання пального наразі є досить низьким. Тож боротьба між трейдерами за клієнта-аграрія буде дуже запеклою.

"У більшості нафтотрейдерів є свої клієнти в аграрці з якими вже є попередні домовленості щодо поставки. В нас теж є такі клієнти, а обсяг їх попередніх замовлень рівний тому, що був минулого року. Тому ми нічого неординарного не очікуємо. Ціноутворення зараз доволі лояльне, тому я думаю, що аграрії активно будуть закуповувати пальне з другої половини лютого" Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній “Прайм”

На його думку, трейдери цього року підготувалися до високого сезону споживання краще ніж торік, докупивши транспорт та пропрацювавши нові логістичні канали. За словами бізнесмена, зараз потенційна спроможність трейдерів з поставок палива в країну є вдвічі більшою за потреби аграріїв до посівної.

Чи будуть рости ціни на дизпаливо

Експерти та учасники ринку пального сумніваються, що посівна здатна стати причиною здорожчання пального. Через диверсифікацію поставок та високу конкурентність ринку ціна залежатиме більше від котирувань нафтопродуктів в ЄС, а також курсу національної валюти.

"Сезонний фактор посівної в останні роки не працює. Фантомні болі від посівної у нас на ринку пов’язані з ситуацією яка склалася ще в 90-х роках, коли на ринку були лише вітчизняні нафтопереробні заводи, котрі не могли забезпечити внутрішній ринок у повному обсязі. Тоді дійсно були дефіцити та зростання цін на пальне. А коли ринок відкрили для імпорту, то ця проблема зникла" Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95"

Експерт зазначає, що в минулі періоди багато трейдерів завозили в країну великі обсяги пального саме під посівну. Проте через слабкий попит вони не могли його одразу реалізувати, тому були змушені продавати паливо за нижчими цінами, що знижувало ціни загалом на ринку.

"Єдиним фактором який може вплинути на постачання пального це блокування польського кордону. Тому що тоді в нас залишаються тільки південні порти та південні кордони, а західні кордони будуть заблоковані. Це дещо погіршить ситуацію, але не критично" Олександр Мельничук Директор з маркетингу мережі АЗС "БРСМ-Нафта"

За словами аналітика консалтингової компанії “НафтоРинок” Олександра Сіренка, восени 2023 року були перебої з поставками палива в Україну з південного напрямку. Це було пов’язано з тим, що українські силовики боролися з контрабандою російського пального, котре надходило в Україну з Болгарії. Проте трейдери досить швидко переорієнтувалися на поставки з інших Країн і критичного дефіциту палива не виникло, хоча і вплинуло на ціни. З листопада більша частина дизпалива в Україну надходить саме з південних напрямків, а саме з Румунії та Молдови. Також досить багато палива постачається через дунайські порти, тому передумов для дефіциту та різкого зростання цін немає.