Ціни на пальне продовжуть падати в опті. Через профіцит палива посівна не вплине на ринок

Ціни на паливо в Україні продовжують знижуватися через падіння цін на нафту та котирувань на пальне в Європі. Посівна кампанія не виправдала сподівань трейдерів та не призвела до підвищення цін на пальне. Ринок залишається профіцитним попри закупівлю пального аграріями.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що ціни на нафту марки Brent на минулому тижні(20-26 березня) коливалися в діапазоні 70-75 доларів за барель. На цьому тижні(27 березня - 2 квітня) цей тренд продовжиться.

"Коли в ЄС вводили обмеження цін на російську нафту всі очікували, що на світовому ринку буде дефіцит. Але вийшло навпаки. Через великі обсяги дешевої російської нафти всі інші країни також змушені знизити свої ціни" - каже Льоушкін.

Бізнесмен каже, що на український ринок разом зі зниженням котирувань діє також фактор контрабанди. Оскільки Україні важко протидіяти схемам, коли російське пальне потрапляє в Україну під сертифікатами інших країн трейдери на українському ринку вимушені знижувати свої ціни щоб конкурувати з контрабандним пальним.

"Ціноутворення в Україні має враховувати цей чинник. Ціна формуватиметься за європейськими котируваннями мінус 1-1,5 грн/л з урахуванням фактора контрабанди", - каже Льоушкін.

Він зазначає, що посівна на котру розраховували гравці паливного ринку не призвела до підвищення цін на паливо.

"Пального настільки багато, що ми не побачимо ефекту посівної. Хоча за посівну споживання пального й не було таким масовим як при жнивах. Але ринок зараз настільки перелитий, що ми не побачимо цього ефекту", - говорить Льоушкін.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що на минулому тижні котирування цін на пальне в Європі досягло показників 2021 року. Ціни на нафту опустилися до 74 доларів за барель, а тонна дизельного пального коштувала 800 доларів за тонну.

Разом з цим на українському ринку продовжилось незначне зниження цін в опті і майже зупинилось зниження цін на АЗС.

"Дизпаливо в опті знизилось на 2,4 грн/л, а в роздріб ціни знижували в основному регіональні мережі АЗС. Я підозрюю, що реалізація в АЗС є настільки низькою, що високою націнкою мережі хочуть компенсувати низькі проливи", - говорить Сіренко.

Він говорить, що на цьому тижні падіння цін на бензин та дизельне пальне в опті продовжиться, а от в зниження цін на АЗС може бути не таким активним. Експерт також зазначає, що ціни на автогаз від українських виробників дещо зросли в опті, але в ціни в роздріб продовжили падіння.

"Зараз ми входимо у квітень. Очікувалося, що розпочнеться як мінімум рух на ринку дизеля через сільськогосподарські роботи. А виявилося, що попит на пальне дуже малий. Мабуть, аграрії сильно обпеклися на реалізації продукції й не так інтенсивно вийшли в поле і купують дуже мало палива. Разом з цим ринок переповнений. Наразі різко впали надходження в країну бензину і знижується надходження дизпалива. Підпирають запаси трейдерів вони не можуть везти продукти. Можливо ситуація зміниться у квітні, але багато прогнозували що ми в березні запаси вичерпаємо і включимося. Дизеля дуже багато і в дорозі стільки. Робили ставку на аграрний ринок та переборщили", - говорить експерт.