Цены на горючее продолжат падать в опте. Из-за профицита топлива посевная не повлияет на рынок

Цены на топливо в Украине продолжают снижаться из-за падения цен на нефть и котировок топлива в Европе. Посевная кампания не оправдала ожиданий трейдеров и не привела к повышению цен на топливо. Рынок остается профицитным, несмотря на закупку горючего аграриями.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что цены на нефть марки Brent на прошлой неделе (20-26 марта) колебались в диапазоне 70-75 долларов за баррель. На этой неделе (27 марта – 2 апреля) этот тренд продолжится.

"Когда в ЕС вводили ограничение цен на российскую нефть, все ожидали, что на мировом рынке будет дефицит. Но вышло наоборот. Из-за больших объемов дешевой российской нефти все остальные страны также вынуждены снизить свои цены" - говорит Леушкин.

Бизнесмен говорит, что на украинский рынок вместе с понижением котировок действует также фактор контрабанды. Поскольку Украине трудно противодействовать схемам, когда российское топливо попадает в Украину под сертификатами других стран, трейдеры на украинском рынке вынуждены снижать свои цены, чтобы конкурировать с контрабандным горючим.

"Ценообразование в Украине должно учитывать этот фактор. Цена будет формироваться по европейским котировкам минус 1-1,5 грн/л с учетом фактора контрабанды", - говорит Леушкин.

Он отмечает, что посевная на которую рассчитывали игроки топливного рынка не привела к повышению цен на топливо.

"Горючего настолько много, что мы не увидим эффекта посевной. Хотя за посевное потребление горючего и не было таким массовым как при жатве. Но рынок сейчас настолько перелит, что мы не увидим этого эффекта", - говорит Леушкин.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что на прошлой неделе котировки цен на топливо в Европе достигли показателей 2021 года. Цены на нефть опустились до 74 долларов за баррель, а тонна дизельного горючего стоила 800 долларов за тонну.

При этом на украинском рынке продолжилось незначительное снижение цен в опте и почти остановилось снижение цен на АЗС.

"Дизопливо в опте снизилось на 2,4 грн/л, а в розницу цены снижали в основном региональные сети АЗС. Я подозреваю, что реализация в АЗС настолько низкая, что высокой наценкой сети хотят компенсировать низкие проливы", - говорит Сиренко.

Он говорит, что на этой неделе падение цен на бензин и дизельное топливо в опте продолжится, а вот снижение цен на АЗС может быть не таким активным. Эксперт также отмечает, что цены на автогаз от украинских производителей несколько выросли в опте, но цены в розницу продолжили падение.

"Сейчас мы входим в апрель. Ожидалось, что начнется как минимум движение на рынке дизеля из-за сельскохозяйственных работ. А оказалось, что спрос на горючее очень мал. Видимо, аграрии сильно обожглись реализации продукции и не так интенсивно вышли в поле и покупают очень мало топлива Вместе с этим рынок переполнен Сейчас резко упали поступления в страну бензина и снижается поступление дизтоплива Подпирающие запасы трейдеров они не могут везти продукты Возможно ситуация изменится в апреле, но многие прогнозировали что мы в марте запасы исчерпаем и включимся. и в дороге столько. Делали ставку на аграрный рынок и перебороли", - говорит эксперт.