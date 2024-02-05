В лютому мережі АЗС посилять боротьбу за клієнта. Що буде з цінами на пальне

В лютому споживання пального залишатиметься відносно низьким. Водночас ринок очікує, що аграрії почнуть закупівлю пального до посівної, що стимулює споживання палива в гуртовому сегменті. Експерти вважають, що ціна на бензин та дизпаливо в гурті можуть знизитися вже на цьому тижні. Але щодо того чи будуть падати ціни на АЗС думки експертів та учасників ринку різняться.

Ціни на нафту наприкінці минулого тижня (29 січня - 4 лютого) пішли на зниження. Головним фактором стало затишшя на Близькому Сході, зокрема новини про можливе припинення вогню між Ізраїлем та Хамас. Хоча фактичного припинення вогню ще немає за інформацією ЗМІ ХАМАС позитивно сприйняв таку пропозицію.

Крім того, на ціни вплинула заява BP щодо припинення роботи нафтопереробного заводу в штаті Індіана, який міг переробляти 435 тис. барелів в день, та був зупинений після відключення електроенергії. Станом на вечір п’ятниці 2 лютого ф’ючерси нафти еталонної марки Brent знизились на 1,74% до 78,22 долара за барель, а нафта американської марки West Texas Intermediate (WTI) втратила в ціні 2,09% та вартувала за 73,28 долара за барель.

Експерти поки не очікують цінових потрясінь на ринку пального у лютому. Однак ескалація конфлікту на Близькому Сході може підштовхнути до гори ціни на нафту, що відобразиться і на цінах пального. Крім того, ринок очікує на результати засідання ОПЕК. Якщо буде на засіданні буде ухвалена нова угода щодо зниження видобутку, нафта може зрости в ціні.

Чи будуть бензин та дизпаливо дешевшати на АЗС

“З огляду на падіння ціни нафти наприкінці минулого тижня ми очікуємо зниження цін на пальне в гуртовому сегменті вже наприкінці цього тижня. На внутрішньому ринку протягом лютого загалом буде стабільно. Попит з боку аграріїв навряд чи суттєво вплине на ціни, оскільки каналів постачання зараз багато, а попит на паливо низький” Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

На його думку, новий страйк на кордоні з Польщею, який польські фермери планують провести з 9 лютого по 10 березня не призведе до підвищення цін на пальне. Попередні блокування українсько-польського кордону через страйки польських аграріїв та перевізників спонукали трейдерів до подальшої диверсифікації поставок пального в Україну та до пошуку нових логістичних каналів. Ритмічні поставки після розблокування кордонів спричинили певний надлишок пропозиції на ринку.

Експерти зауважують що на АЗС з початку року скоротилась реалізація бензину та дизельного пального що було зумовлено не факторами на ринку пального, а мобілізацією. Через те що висока частка водіїв чоловіків служить в ЗСУ, а деякі з них обмежили своє пересування, особливо між містами, мережі АЗС констатують зниження споживання бензину на 50%, а автогазу вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулих років. Тоді як обсяг реалізації дизпалива суттєво не змінився, що пояснюється тим, що цим видом пального здебільшого заправляють комерційний транспорт, водії якого мають бронювання.

Льоушкін вважає, що зниження гуртових цін навряд чи вплине на ціни на АЗС. Цінове протистояння “Укрнафти” та групи “Авіас” змусило багато мереж АЗС знижувати маржу та наблизило їх до збитковості. Тож в лютому мережі АЗС намагатимуться відіграти збитки січня і зниження гуртових цін піде на розширення маржі ритейлерів.

Інша точка зору полягає в тому, що різке зниження ціни на нафту в п’ятницю 2 лютого призведе до зниження ціни на пальне в гуртовому сегменті на 1-1,5 грн/л вже в понеділок 5 лютого. А після затишшя на ринку в січні мережі АЗС можуть активізуватися в боротьбі за клієнта вже на цьому тижні.

“Потенціал до зниження цін на АЗС є. Роздрібні ціни пішли донизу лише в регіональних мережах. А найбільші загальнонаціональні мережі такі як ОККО та WOG залишились на місці. На стелах їх АЗС ціни на бензин та дизпальне 54,99 грн/л, а на АЗС через дорогу таке ж пальне з того ж заводу можна придбати за ціною 48 грн/л. Тому я очікую що в лютому вони впадуть в ціні на 3 грн/л” Олександр Сіренко Аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок"

Ціни на автогаз припинять падіння

На фоні новин про блокування кордону з Польщею ціна на автогаз в гурті може зрости на 1000 грн/тонна, або ж на 50 коп./л.

“На минулому тижні гуртові ціни досягли дна і вичерпали потенціал до зниження. А на аукціонах “Укргазвидобування” та “Укрнафти” ціна навіть зросла на 500 грн/тонна. Роздрібні ціни хоч не досягли дна, проте через блокування кордону їх падіння припиниться” Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом "Sintonec LPG"

На думку Сіренка, новини про блокування українсько-польського дають передумови до здорожчання автогазу в гурті. Проте на АЗС автогаз дорожчати не буде, оскільки роздрібні ціни не встигли знизитись до рівня, що був би адекватним гуртовим цінам. Наразі автогаз в гурті можна придбати за ціною 38 тис. гривень/тонна, або 20 грн/л, а середня ціна на АЗС вище 27 грн/л. З огляду на те, що маржа ритейлера на ринку скрапленого газу традиційно не перевищувала 3 грн/л, мережі АЗС ще мають запас міцності, щоб утриматись від підвищення цін.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95 грн/л Дизпальне грн/л Автогаз грн/л OKKO 54,99 54,99 28,49 WOG 54,99 54,99 28,58 Socar 56,99 55,99 28,99 Motto 52,98 53,98 - БРСМ-Нафта 47,99 49,49 25,99

Дані: застосунки мереж АЗС.