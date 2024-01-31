У січні ціни на автогаз зменшилися через слабкий попит

Протягом січня ціни на скраплений автомобільний газ у мережах заправних станцій знизилися на 2,45 гривень за літр або на 8,2%, довівши середню ціну до позначки 27,38 гривень за літр.

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Про це повідомила консалтингова група "А-95", пише Еnkorr.

Згідно з інформацією, зниження роздрібних цін продовжиться через слабкий попит та подальше падіння цін на аукціонах, з потенційним зменшенням вартості газу ще на 1 гривню за літр в деяких мережах.

Динаміка цін на автогаз. Фото: консалтингова група "А-95"/Скріншот

Відомо, що на автозаправних станціях мереж ОККО та WOG вартість автогазу впала на 1,33 та 1,38 гривень за літр, досягнувши позначок 29,16 гривень та 29,11 гривень за літр.

Заправки державної мережі "Укрнафта" пропонують автогаз за 26,40 гривень за літр, знизивши ціну на 3,5 гривень.

На станціях KLO та UPG ціни зменшилися на 2,6 та 1,21 гривень, встановившись на рівнях 27,69 гривень та 28,03 гривень за літр відповідно.

У мережах дискаунтерів ціна на автогаз опустилася нижче 26 гривень за літр, з найдешевшими пропозиціями від Green Wave, Marshal, Luxwen та "Авантаж 7" у діапазоні 25,60-25,95 гривень за літр.

За даними закритої аналітики профільного видання "НафтоРинок, протягом першої половини січня імпорт скрапленого газу знизився до 1,6 тис. т на добу, порівняно з 2,8 тис. т протягом грудня 2023 р. Середня ціна надходжень залізничними партіями з початку місяця становить 818 доларів/тонна, порівняно з середньою ціною автомобільних партій 734 доларів/тонна.

Водночас обсяги надходжень залізних партій в січні зменшилися більше ніж вдвічі, а автоімпорт знизився на 25,5%: до 36 автопартій на добу в середньому, порівняно з 49 газовозами на добу протягом грудня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України відновив вимоги до якості пального, згідно з якими воно має відповідати екологічним стандартам "Євро-5". У 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ, уряд тимчасово дозволив використання паливних стандартів "Євро-4" та "Євро-3" для стабілізації ситуації на ринку палива.

Джерело фото: ua.depositphotos.com