В январе цены на автогаз уменьшились из-за слабого спроса

В январе цены на сжиженный автомобильный газ в сетях заправочных станций снизились на 2,45 гривен за литр или на 8,2%, доведя среднюю цену до отметки 27,38 гривен за литр.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщила консалтинговая группа "А-95", пишет Enkorr.

Согласно информации, снижение розничных цен продолжится из-за слабого спроса и дальнейшего падения цен на аукционах с потенциальным уменьшением стоимости газа еще на 1 гривну за литр в некоторых сетях.

Динамика цен на автогаз. Фото: консалтинговая группа "А-95"/Скриншот

Известно, что на автозаправочных станциях сетей ОККО и WOG стоимость автогаза упала на 1,33 и 1,38 за литр, достигнув отметок 29,16 и 29,11 за литр.

Заправки государственной сети "Укрнафта" предлагают автогаз за 26,40 грн/л, снизив цену на 3,5 грн.

На станциях KLO и UPG цены снизились на 2,6 и 1,21 гривен, установившись на уровнях 27,69 гривен и 28,03 гривен за литр соответственно.

В сетях дискаунтеров цена на автогаз опустилась ниже 26 гривен за литр с самыми дешевыми предложениями от Green Wave, Marshal, Luxwen и "Авантаж 7" в диапазоне 25,60-25,95 гривен за литр.

По данным закрытой аналитики профильного издания " НефтеРынок ", в течение первой половины января импорт сжиженного газа снизился до 1,6 тыс. т в сутки, по сравнению с 2,8 тыс. т в течение декабря 2023 г. Средняя цена поступлений железнодорожными партиями с начала месяца составляет 818 долларов/тонна по сравнению со средней ценой автомобильных партий 734 долларов/тонна.

В то же время объемы поступлений железных партий в январе уменьшились более чем вдвое, а автоимпорт снизился на 25,5%: до 36 автопартий в сутки в среднем по сравнению с 49 газовозами в сутки в течение декабря.

Напомним, Кабинет министров Украины восстановил требования к качеству горючего, согласно которым оно должно отвечать экологическим стандартам "Евро-5". В 2022 году в связи с полномасштабным вторжением РФ правительство временно разрешил использование топливных стандартов Евро-4 и Евро-3 для стабилизации ситуации на рынке топлива.

Источник фото: ua.depositphotos.com