Газ против бензина. Что будет с акцизами на автогаз в Украине

Идея резко увеличить акцизы на автогаз почти в три раза является логическим следствием продолжительной борьбы между бензиновым и газовым лобби в Украине. Точку в этой истории должно вскоре поставить правительство. А вот идея чиновников предполагает постепенный рост акцизов на все виды топлива до уровня европейских, что повлечет за собой и рост цен на АЗС.

В декабре 2023 года председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев шокировал украинских водителей предложением увеличить акциз на автогаз с текущего уровня 52 евро/тыс. литров до 160-170 евро. Впоследствии парламентарий отметил, что готовить соответствующий законопроект он не будет, а будет ожидать соответствующего правительственного законопроекта, унифицирующего налоговые ставки нам горючее со ставками ЕС, повышение акциза на газ является его собственным видением ситуации.

Пропан-бутан, как вид автомобильного топлива, успешно конкурирует с бензином, а по доле потребления сжиженного газа по сравнению с бензином Украина среди мировых лидеров. До начала полномасштабной войны в Украине только по официальным данным МВД было 1,6 млн автомобилей из ГБО. Однако установка газового оборудования возможна не только на сертифицированных СТО, чем и пользуется часть автовладельцев, не регистрируя при этом модификацию в МВД. Поэтому реальное количество автомобилей, которые ездят на газ, может быть значительно больше.

Поэтому борьба за повышение налогов на газ и, таким образом, снижение его конкурентности по сравнению с бензином идет с 2015 года. Ранее активным лоббистом этого вопроса была группа "Приват", которая контролировала нефтепереработку в Украине и была заинтересована в увеличении продаж бензина. Но и после того, как Игорь Коломойский с партнерами потеряли контроль над "Укртатнафтой", а рынок окончательно переориентировался на импорт горючего, борьба между "газовым" и "бензиновым" лобби не прекратилась.

Атака на автогаз

Мнения экспертов о целесообразности поднимать акцизы на газ разнятся. Часть считает, что инициатива главы налогового комитета противоречит европейским нормам и полностью отвечает интересам крупных сетей АЗС. Если акциз поднимут на 100 евро, цена за литр автогаза вырастет на 5 гривен, что будет стимулировать водителей постепенно отказываться от этого топлива и переходить на бензин.

"Это лоббизм крупных компаний, которые хотят продавать больше бензина, который маржинальнее газа. Не могу понять, как повышение такого повышения акциза может увеличить поступление в бюджет. Если бы акциз повысили на 100 евро за тыс. литров, цена пошла бы вверх, а сам рынок сократился. Это нелогично" Александр Сиренко Аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок"

Другой аргумент противников повышения акцизов состоит в том, что такая инициатива противоречит европейской практике, а именно европейской директиве 96/2003/ЕС , предусматривающей установление минимальных ставок акцизов на топливо. В частности, документом предусмотрен минимальный акциз на автогаз в 125 евро/тонна, а также минимальный акциз на бензин в 359 евро за тысячу литров.

"Сейчас мы ожидаем законопроект от министерства финансов, который должен гармонизировать акцизную политику в соответствии с директивой 96/2003/ЕС. Этот документ отрицает космические ставки в 169 евро за тысячу литров и рекомендует минимальные ставки акцизного налога, это 68 евро/тыс. л или 125 евро/тыс. кг. Надеемся, что правительство будет соблюдать директиву" Станислав Батраченко глава Ассоциации сжиженного газа, а также директор компании "Надежда" (сеть АЗС BVS)

Другая точка зрения заключается в том, что повышение акциза на автогаз позволит увеличения поступлений в бюджет, что крайне необходимо в условиях когда западная помощь идет на "тыловые" платежи, а оборонный сектор финансируется за свой счет.

"У нас потребление газа самое большое в мире: до 30% реализации на АЗС приходится именно на автогаз. На рынках других стран, которые тоже в лидерах потребления газа, как, например, Россия, Турция или Польша этот показатель в пределах 12-13% Поэтому стимулировать потребление этого вида топлива низким акцизом нецелесообразно в наших реалиях. Конечно, этот рынок нельзя убивать. Ставка акциза в 160-170 евро за тысячу литров является высокой, но 140 евро было бы вполне нормально. Это своевременная и полезная инициатива в контексте того, что наша страна нуждается в деньгах" Артём Куюн Аналитик консалтинговой группы "А-95"

Он считает, что упомянутая директива ЕС чуть ли не отвечает современным украинским реалиям. Кроме того, документ устаревший, поскольку был разработан еще в 1998 году, и одобрен в 2003. Поэтому директива не включает политики по акцизам на биотопливо и зарядку электромобилей. Кроме этого акт носит рекомендательный характер, из-за политики в отношении акцизов на топливо в странах ЕС на практике может существенно отличаться.

В Еврокомиссии, похоже, тоже считают, что загаданная директива не отвечает новым вызовам времени, в частности "зеленым" амбициям блока. Поэтому летом 2021 года инициировали пересмотр документа. Среди вероятных нововведений: налогообложение горючего в зависимости от его энергоемкости, а не объема, а также стимулирование отказа от ископаемого топлива. Однако обсуждение этой инициативы с учетом позиции всех членов ЕС займет длительное время, так что до окончательного одобрения придется ждать еще несколько лет.

"Если сжиженный газ дает на 20% меньше энергии за бензин, то и на 20% должны отличаться акцизные ставки на эти виды горючего. Такая справедливая практика балансировки акцизного налога будет добавлять в бюджет по 1 млрд грн ежемесячно, однако сохранит экономическую привлекательность автогаза для водителей" Ярослав Старовойтенко Президент "Нефтегазовой ассоциации Украины"

По его словам, низкий налог на газ был введен еще 15 лет назад, чтобы популяризировать этот вид топлива. Эту цель удалось достичь: по объемам потребления сжиженного пропан-бутана Украина вошла в пятерку крупнейших потребителей в мире. Однако этот подход привел к существенному дисбалансу структуры потребления моторных топлив в стране. Как следствие, импортозависимость выросла и украинская экономика получила ряд негативных последствий:

Государственный бюджет теряет налоги от значительного перетекания спроса из бензинов в сжиженный газ. Поскольку данные товары взаимозаменяемы;

Украина усиливает свою зависимость от импортного газа (на данный момент – 75%);

От такой диспропорции страдала раньше и будет в дальнейшем страдать украинская нефтепереработка, поскольку не может нарастить переработку нефти для удовлетворения спроса на дизтопливо, из-за того, что значительно упал спрос на бензины.

Как акцизную политику видят в Кабмине

Последний законопроект, который может дать представление о том, как в Кабмине планируют решить "акцизный вопрос", был обнародован для обсуждения Министерством финансов 30 декабря 2023 года.

Законопроект должен имплементировать уже упомянутую директиву 2003/96/ЕС и соответствовать Национальной стратегии доходов до 2030 года в части приведения минимальных акцизов на топливо в европейские. Предполагается постепенное ежегодное повышение ставок акцизного налога на все виды горючего до 2028 года. В частности, на автогаз предусмотрено повышение акциза до 125 евро/тыс. литров, а на бензин и дизельное топливо до уровня 359 евро за тысячу литров.

План Министерства финансов по постепенному повышению акцизов на горючее:

Вид горючего Ставка акциза в 2024 евро/1 тыс. л Ставка акциза в 2025 евро/1 тыс. л Ставка акциза в 2026 евро/1 тыс. л Ставка акциза в 2027 евро/1 тыс. л Ставка акциза с 1 января 2028 г. евро/1 тыс. л Бензин и дизель 242,6 271,7 300,8 329,9 359 Автогаз 66,6 81,2 95,8 110,4 125

*Данные: законопроект Минфина.

Документу еще предстоит получить одобрение правительства, после чего его отправят на рассмотрение Верховной Рады. В процессе этого обсуждения детали могут изменяться, однако неизменным остается пункт о необходимости приведения акцизных ставок на топливо к минимальным европейским.

Единственным моментом, который может вызвать дискуссию здесь является обложение автогаза. Дело в том, что в директиве ЕС указан минимальный акциз в 125 евро за тонну, а в проекте Минфина 125 евро за тысячу литров. Поэтому в случае принятия этой нормы акцизный налог на тонну сжиженного газа будет составлять более 200 евро за тонну. Впрочем, это не будет противоречить европейской практике, поскольку директива определяет минимальные, а не максимальные ставки акциза. Поэтому в более богатых странах ЕС ставка акциза на газ может превышать 200 евро за тысячу литров.

Цены на топливо как в ЕС

В большинстве стран ЕС, как и в Украине, цена на автогаз в несколько раз ниже цены на бензин и дизтопливо. К примеру, в соседней Польше бензин А-95 стоит 6,29 зл/л, ДТ — 6,44 зл/л, а автогаз — 2,84 зл/л, в Венгрии цена бензина А-95 550 форинтов/л, дизтоплива — 574 форинта/л, автогаза - 292 форинта/л, в Словакии бензин А-95 стоит 1,57 евро/л, дизтопливо - 1,55 евро/л, автогаз - 0,71 евро/л, в Австрии А-95 стоит 1,56 евро/л, дизтопливо 1,67 евро/л, автогаз - 1,36 евро/л. Для сравнения в Украине средняя цена на бензин А-95 по состоянию на 30 января составляет 50,76 грн/л, на дизтопливо – 50,83 грн/л, на автогаз – 27,51 грн/л.

Соотношение цен на бензин, ДТ и газ в Украине и некоторых странах ЕС

Учитывая текущую фискальную политику правительства и гигантского дефицита госбюджета из-за войны, украинцам следует готовиться к тому, что акцизы на все виды горючего будут постепенно расти, а с ними будут расти и цены на АЗС. Следует быть готовым и к тому, что будет пересмотрена общеевропейская политика по налогообложению горючего. Главными трендами является постепенное отмена всех льгот для ископаемого топлива и повышение минимальных ставок налогов на него, чтобы простимулировать переход на "зеленые" технологии, а также рост доли электромобилей, что приведет к сокращению продаж горючего. Украина, которая начала переговоры о вступлении в ЕС, также будет двигаться по этому пути, поэтому вероятно акцизы на топливо будут расти и после 2028 года.

Однако на фоне роста цен на все виды горючего и программы роста доли электротранспорта, борьба лоббистов бензинового и газового рынка вряд ли прекратятся. Напротив, в будущем, из-за сокращения спроса на горючее, она может усилиться.