Заправить автомобиль со скидкой. Какие программы лояльности предлагают клиентам большие сети АЗС

В борьбе за клиента крупные сети АЗС нередко предлагают заправиться ниже цен на стелах. В настоящее время программы лояльности позволяют получить своим клиентам скидку от 1 до 4,5 грн/л ниже цены стелы. Размер бонуса зависит от сети, вида горючего и объемов потребления.

На очень конкурентном рынке компании постоянно пытаются удержать старых клиентов и привлечь новых. Хотя сети часто проводят новые акции, наиболее распространенной опцией остаются скидки на горючее и сопутствующие товары. Нередко сети даже комбинируют скидки на топливо и товары группы "кафе", стимулируя клиентов не только заправляться на АЗС, но и к примеру покупать там кофе.

Зарегистрировавшись в программе лояльности сети АЗС, через приложение водитель уже на старте может приобрести в этой сети горючее со скидкой. К примеру, для бензина или дизельного топлива скидки в зависимости от сети могут варьироваться от 90 коп./л до 4,5 грн/л, а для автогаза от 50 коп./л до 1 грн/л. Если водитель заправляется в сети много и часто, эта скидка может увеличиться в несколько раз.

Следует заметить, что при стремительном росте оптовых цен на горючее сети нередко и сокращают скидки по своим программам лояльности и максимальные скидки, чтобы не повышать цены на стеле и сохранить иллюзию стабильности на рынке.

Группа "Авиас"

Все АЗС группы Приват (Avias, ANP и другие) объединены единственной программой лояльности к которой дает доступ приложение Jet. Это приложение позволяет на старте получить скидку до 4,5 грн/л от стелы. Таким образом, на "приватовских" АЗС, которых в стране более тысячи можно заправиться на АЗС А-95 и дизельным горючим по цене 45,50 грн/л. Скидка на автогаз составляет 50 коп./л, поэтому ресурс доступен по цене 27,49 грн/л. В принципе, это делает "приватовские" АЗС едва ли не самыми дешевыми в стране и позволяет их сетям успешно конкурировать с лоукостерами рынка горючего.

Следует заметить, что некоторые участники рынка считают цену, по которой "Авиас" отпускает горючее с приложением Jet экономически не обоснованной. Однако сама АЗС группы "Авиас" торгуют в таком ценовом диапазоне уже довольно продолжительное время.

Фото: пресс-служба ANP

"Укрнафта"

Приложение основного конкурента "Привата" - сети АЗС "Укрнафта" UKRNAFTA, дает возможность сэкономить 2 грн на литре А-95 и дизтоплива и 50 копеек на литре автогаза. Других акций пока нет, а само приложение запущено 7 декабря 2023 года. Судя по отзывам пользователей приложение еще проходит тестирование "в поле" и в нем есть ошибки. Хотя разработчики уже выпустили первый патч исправивший часть ошибок и обещают выпускать обновления в будущем. Возможно позже программисты приведут приложение в порядок, а маркетологи "Укрнафты" разработают персональную программу бонусов лояльности.

ОККО

Программа лояльности компании ОККО действует через приложение Fiska, которое также позволяет заправиться на АЗС компании со скидкой. На старте доступна скидка 1 грн/л на бензин и дизтопливо, а также 50 коп. л на газ. Скидки доступны в виде кэшбека баллами, которые затем можно использовать при покупке горючего. При этом размеры кэшбека носят индивидуальный характер, а их размер со временем может изменяться. В компании объяснили, что размер скидки регулируется не линейными методами, а с помощью машинного моделирования и воздержались от ответа на вопрос: на какую максимальную скидку по программе лояльности может рассчитывать клиент.

Помимо этого приложение Fiska дает доступ к акциям и скидкам нескольких десятков компаний, среди которых банки, супермаркеты, аптеки и зоомагазины. Компании часто запускают акции в коллаборации, что дает их клиентам возможность получить дополнительные скидки. К примеру, недавняя акция ОККО и Укрсиббанка (действовала с 1 декабря 2023 по 15 января 2024) позволяла получить скидку на АЗС этой сети в размере до 5 грн/л на бензин и дизтопливо и 2 грн/л на автогаз.

Фото: пресс-служба ОККО

WOG

Для клиентов этой сети действует программа лояльности в приложении PRIDE. Это приложение позволяет оплачивать топливо и товары в магазине на АЗС и имеет интегрированный кошелек, который, по словам представителей компании, позволяет замораживать стоимость горючего на срок до 90 дней, что позволит водителям экономить в момент колебаний цен на топливо. На старте приложение предлагает скидки 1,25 грн на все виды бензинов и дизтоплива, а также 1 грн/л на автогаз. Бонусные начисления могут достигать 3-4 грн/л в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Фото: пресс-служба WOG

Socar

Приложение сети АЗС Socar на старте предлагает кэшбек в 2 грн/л для покупатетелей бензина или дизельного топлива, а также 1 грн/л при заправке авто сжиженным газом. Кроме этого в сети действует скидка в 3 грн/л на бензин и дизтопливо и 1 грн/л на автогаз для тех, кто заправит авто от 25 литров с 7:00 до 09:00.

Сеть АЗС имеет свою программу лояльности level, которая позволяет накапливать бонусы в зависимости от суммы покупок в сети. Так при покупке в Buta Market участнику насчитывается 2% от суммы покупки, в Buta Cafe – 3%, при покупке горючего 0,5%. Если клиент приобрел услуги в Buta Cafe и заправился на АЗС бонусы начисляются в сумме 1,5%. Накопленные бонусы могут быть использованы при заправке авто или покупке сопутствующих товаров из расчета 1 бонус – одна гривня.

Фото: пресс-служба Socar

Amic

Приложение этой сети АЗС дает доступ к карте MyAmic, которая на старте дает скидку в 50 коп./л при покупке бензина. Кроме того, дает возможность получить скидку в 1% на сопутствующие товары и 3% на покупку товаров в кафе. Бонусы за приобретенные литры не начисляются, других скидок на топливо нет.

Фото: пресс-служба Amic

Shell

Приложение Shell дает доступ к программе лояльности Shell ClubSmart. Эта программа позволяет при заправке на АЗС Shell накапливать смартбалы, которые позволят получить скидку до 2 грн/л на обычные бензин и дизельное топливо, скидку 50 коп./л на автогаз, скидку до 4 грн/л на премиумные виды бензина и дизельного топлива Shell V-Pover.

Фото: пресс-служба Shell

БРСМ-Нафта

Программа лояльности сети "БРСМ-Нафта" для новых клиентов доступна через приложение БРСМ+. На старте при регистрации в приложении клиент получает скидку 90 коп./л на дизельное топливо и бензин и 50 коп./л на автогаз. Кроме этого при покупке товаров категории фаст-фуд (кофе, бургеры, пицца и др.) клиент получает дополнительную скидку на горючее в 50 копеек. То есть, если клиент заправляет авто с приложением и покупает кофе, его скидка составляет 1,40 грн/л.

Всего в БРСМ есть пять этапов накопления скидки на горючее по программе лояльности. Размер скидки варьируется от объема начисленных баллов. Компания насчитывает по 2 балла за каждый заправленный литр в бедные и по 4 балла за литр по выходным. Максимальная скидка, на которую может рассчитывать клиент 2 грн/л на бензин и дизтопливо, а также 1,2 грн/л на автогаз.

Мотто

Приложение сети Мотто дает доступ к программе лояльности MottoClub. Программа позволяет получить скидки в зависимости от объема заправленных литров за предыдущий месяц. Так при заправке до 100 литров бензина А-95 клиент может получить скидку 1 грн/л при оплате картой и 1,5 грн/л при оплате наличными, а если клиент заправил более 800 литров А-95 за предыдущий месяц, он получает скидку в 1 ,70 грн/л при оплате картой и 2,20 грн/л при оплате наличными.

Для дизтоплива и автогаза скидки устанавливаются вне зависимости от вида оплаты, а также варьируются от 1 грн/л при заправке до 100 л в месяц и 1,7 грн/л при заправке более 800 л в месяц.

Фото: пресс-служба Мотто