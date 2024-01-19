Дизельные, бензиновые, гибриды: какие авто выбирают украинцы

По итогам 2023 года самыми популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями, но их доля продолжает уменьшаться.

Об этом сообщает "Укравтопром".

В то же время, доля электромобилей и гибридов возрастает.

"В прошлом году бензиновые авто охватили 47% продаж новых легковых автомобилей, уменьшив свою рыночную долю по отношению к 2022 г. на 10 процентных пунктов (в.п.)", - отмечают в "Укравтопроме".

Там добавляют, что сегмент дизельных автомобилей остался в пределах 23%.

Доля гибридов увеличилась с 13% до почти 18%.

Также возросла доля электромобилей с 6 до 12%.

"Автомобилям из ГБО принадлежало около 1% рынка новых легковых автомобилей, как и в предыдущем году", констатируют в "Укравтопроме".

Среди подержанных легковушек, которые в прошлом году перешли на украинские номера, также доминировали авто с ДВС:

▫️Бензиновые – 45% (+6 п.п.);

Дизельные – 33% (-19 п.п.);

Электро – 14% (+11 п.п.);

Авто с ГБО – 5% (без изменений);

Гибридные – 3% (+2 п.п.).

Рынок автомобилей в Украине.

В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс. гибридных легковых автомобилей. Это на 55% больше, чем годом ранее и всего на 8% меньше по сравнению с довоенным 2021 годом.

В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее.

Отметим, за одиннадцать месяцев текущего года автомобильный парк Украины пополнили 246 тыс. легковых автомобилей, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый маленький показатель за последние пять лет. Средний возраст автомобилей, в этом году впервые получивших украинскую регистрацию, составляет 8,2 года.

По итогам 2023 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

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