ТОП-5 легковых автомобилей в частном и корпоративном секторах в 2023 году

В 2023 году украинский автопарк пополнили 61 тыс. новых легковых авто. Из этого количества - 41 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 20 тыс. приобрели юрлица.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом, продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 56%, а в корпоративном – на 71%.

Частный сегмент авторынка

Покупая новые легковые авто, частные покупатели предпочитали следующие модели:

1. VOLKSWAGEN ID.4 – 2430 ед.;

2.TOYOTA RAV-4 – 2289 ед.;

3. RENAULT Duster – 1624 ед.;

4. MAZDA CX5 – 1522 ед.;

5. HYUNDAI Tucson – 1288 ед.

Какие авто покупали юридические лица

По данным "Укравтопром", у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

1. RENAULT Duster – 3821 ед.;

2. TOYOTA Corolla – 805 ед.;

3. SKODA Octavia – 796 ед.;

4. TOYOTA Land Cruiser Prado – 676 ед.;

5. TOYOTA RAV-4 – 645 ед.

Отметим, за одиннадцать месяцев текущего года автомобильный парк Украины пополнили 246 тыс. легковых автомобилей, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый маленький показатель за последние пять лет. Средний возраст автомобилей, в этом году впервые получивших украинскую регистрацию, составляет 8,2 года.

По итогам 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.