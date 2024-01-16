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ТОП-5 легковых автомобилей в частном и корпоративном секторах в 2023 году
В 2023 году украинский автопарк пополнили 61 тыс. новых легковых авто. Из этого количества - 41 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 20 тыс. приобрели юрлица.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с 2022 годом, продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 56%, а в корпоративном – на 71%.
Частный сегмент авторынка
Покупая новые легковые авто, частные покупатели предпочитали следующие модели:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
1. VOLKSWAGEN ID.4 – 2430 ед.;
2.TOYOTA RAV-4 – 2289 ед.;
3. RENAULT Duster – 1624 ед.;
4. MAZDA CX5 – 1522 ед.;
5. HYUNDAI Tucson – 1288 ед.
Какие авто покупали юридические лица
По данным "Укравтопром", у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
1. RENAULT Duster – 3821 ед.;
2. TOYOTA Corolla – 805 ед.;
3. SKODA Octavia – 796 ед.;
4. TOYOTA Land Cruiser Prado – 676 ед.;
5. TOYOTA RAV-4 – 645 ед.
Отметим, за одиннадцать месяцев текущего года автомобильный парк Украины пополнили 246 тыс. легковых автомобилей, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый маленький показатель за последние пять лет. Средний возраст автомобилей, в этом году впервые получивших украинскую регистрацию, составляет 8,2 года.
По итогам 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.