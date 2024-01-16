ТОП-5 легкових авто в приватному та корпоративному секторах у 2023 році

У 2023 році український автопарк поповнили 61 тис. нових легкових авто.З цієї кількості - 41 тис. легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 20 тис. придбали юрособи.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з 2022 роком, продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 56%, а у корпоративному – на 71%.

Приватний сегмент авторинку

Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

1. VOLKSWAGEN ID.4 - 2430 од.;

2.TOYOTA RAV-4 - 2289 од.;

3. RENAULT Duster - 1624 од.;

4. MAZDA CX5 - 1522 од.;

5. HYUNDAI Tucson - 1288 од.

Які авто купували юридичні особи

За даними "Укравтопром", у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

1. RENAULT Duster - 3821 од.;

2. TOYOTA Corolla - 805 од.;

3. SKODA Octavia - 796 од.;

4. TOYOTA Land Cruiser Prado - 676 од.;

5. TOYOTA RAV-4 - 645 од.

Зауважимо, за одинадцять місяців поточного року автомобільний парк України поповнили 246 тис. легкових авто, що на 39% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це найменший показник за останні п’ять років. Середній вік автомобілів, які в цьому році вперше отримали українську реєстрацію, становить 8,2 року.

За підсумками 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.