Які авто купують українці в залежності від регіону

За підсумками 2023 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Ринок нових авто

Зазначається, що впродовж року кияни придбали 20865 нових легкових авто.

Також мешканці Дніпропетровщини купили 4987 нових авто.

Крім того, протягом 2023 року на Київщині було зареєстровано 4875 од., в Одеській обл. – 3320 од., а на Львівщині – 3130 од.

За даними "Укравтопром", на ринках Києва, Дніпропетровської обл. та Одещини бестселером року став компактний кросовер RENAULT Duster.

На Київщині титул лідера здобув електромобіль VOLKSWAGEN ID.4.

У Львівській обл. найбільшим попитом користувався кросовер TOYOTA RAV-4.

Ринок вживаних легковиків

Як зауважують в "Укравтопромі", найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у минулому році продемонстрували:

Львівська обл. – 25370 од.;

м.Київ – 16019 од.;

Вінницька обл. – 15473 од.;

Дніпропетровська обл. – 12560 од.;

Київська обл. – 12161 од.

"На цих ринках, окрім Дніпропетровської обл. найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону був VOLKSWAGEN Golf. А на Дніпропетровщині першість віддали RENAULT Megane", - підкреслили в Укравтопромі.

Зауважимо, за одинадцять місяців поточного року автомобільний парк України поповнили 246 тис. легкових авто, що на 39% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це найменший показник за останні п’ять років. Середній вік автомобілів, які в цьому році вперше отримали українську реєстрацію, становить 8,2 року.