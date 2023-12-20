Який середній вік авто, що поповнюють український автопарк

За одинадцять місяців поточного року автомобільний парк України поповнили 246 тис. легкових авто, що на 39% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що це найменший показник за останні п’ять років.

"Середній вік автомобілів, які в цьому році вперше отримали українську реєстрацію, становить 8,2 року", - підкреслюють в "Укравтопромі".

Там додають, що з цієї кількості левову частку (78%) склали вживані легковики, ввезені з інших країн.

Як зауважили в "Укравтопромі", за останні 10 років найбільшу частку вживаних авто у поповненні автопарку країни було зафіксовано у 2022 році – 92%, а найменшу у 2014 році – 4%.

Нагадаємо, впродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, що є найвищим показником протягом останніх 16 місяців.

Ринок нових легкових автомобілів в Україні у листопаді 2023 року також продемонстрував активну динаміку. У порівнянні з жовтнем 2023 року реєстрації нових автівок впали на 6%, але якщо порівнювати з листопадом 2022 року, то можна побачити, що цей сегмент ринку виріс на 74%.

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