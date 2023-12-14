Електромобілі та кросовери: які авто обирають Українці у різних областях

У листопаді в Україні найпопулярнішими регіональними ринками для придбання нових легкових автомобілів виявилися Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області, а також Київ.

Про це повідомляє "Укравтопром".

На дані області і Київ разом припадає 62% від загальних продажів нових легковиків у листопаді. Зокрема:

Кияни придбали 1898 нових автомобілів, а області було зареєстровано 437 одиниць;

Мешканці Дніпропетровщини придбали 408 автомобілів;

На Львівщині - 295 авто;

В Одеській області було куплено 282 автомобілі.

Найпопулярніші авто листопада:

У листопаді найпопулярнішою автівкою у Києві став міський кросовер NISSAN Qashqai.

В Київській, Львівській та Одеській областях віддають перевагу електромобілям. Найпопулярніший серед них - VOLKSWAGEN ID.4.

Лідером ринку Дніпропетровщини виявився кросовер RENAULT Duster.

Додамо, що у листопаді ринок нових легкових автомобілів в Україні продемонстрував активну динаміку , з кількістю проданих авто близько 5,4 тис. одиниць. У порівнянні з листопадом 2022 року, ринок збільшився на 74%.

В той же час, найпопулярнішими на вітчизняному ринку нових легкових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами. У листопаді вони охопили 45% продажів нових авто.

Джерело фото: ua.depositphotos.com