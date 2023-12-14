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Електромобілі та кросовери: які авто обирають Українці у різних областях
У листопаді в Україні найпопулярнішими регіональними ринками для придбання нових легкових автомобілів виявилися Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області, а також Київ.
Про це повідомляє "Укравтопром".
На дані області і Київ разом припадає 62% від загальних продажів нових легковиків у листопаді. Зокрема:
- Кияни придбали 1898 нових автомобілів, а області було зареєстровано 437 одиниць;
- Мешканці Дніпропетровщини придбали 408 автомобілів;
- На Львівщині - 295 авто;
- В Одеській області було куплено 282 автомобілі.
Найпопулярніші авто листопада:
У листопаді найпопулярнішою автівкою у Києві став міський кросовер NISSAN Qashqai.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
В Київській, Львівській та Одеській областях віддають перевагу електромобілям. Найпопулярніший серед них - VOLKSWAGEN ID.4.
Лідером ринку Дніпропетровщини виявився кросовер RENAULT Duster.
Додамо, що у листопаді ринок нових легкових автомобілів в Україні продемонстрував активну динаміку , з кількістю проданих авто близько 5,4 тис. одиниць. У порівнянні з листопадом 2022 року, ринок збільшився на 74%.
В той же час, найпопулярнішими на вітчизняному ринку нових легкових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами. У листопаді вони охопили 45% продажів нових авто.
Джерело фото: ua.depositphotos.com