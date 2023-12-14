Электромобили и кроссоверы: какие авто выбирают украинцы в разных областях

В ноябре в Украине наиболее популярными региональными рынками для покупки новых легковых автомобилей оказались Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области, а также Киев.

Об этом сообщает "Укравтопром".

На данные области и Киев вместе приходится 62% от общих продаж новых легковых автомобилей в ноябре. В частности:

Киевляне приобрели 1898 новых автомобилей, а в области было зарегистрировано 437 единиц;

Жители Днепропетровщины приобрели 408 автомобилей;

На Львовщине – 295 авто;

В Одесской области было куплено 282 автомобиля.

Самые популярные авто ноября:

В ноябре самым популярным автомобилем в Киеве стал городской кроссовер NISSAN Qashqai.

В Киевской, Львовской и Одесской областях предпочитают электромобили. Самый популярный среди них – VOLKSWAGEN ID.4.

Лидером рынка Днепропетровщины оказался кроссовер RENAULT Duster.

Добавим, что в ноябре рынок новых легковых автомобилей в Украине продемонстрировал активную динамику с количеством проданных авто около 5,4 тыс. единиц. По сравнению с ноябрем 2022 года рынок увеличился на 74%.

В то же время самыми популярными на отечественном рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями. В ноябре они охватили 45% продаж новых автомобилей.

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