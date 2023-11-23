Самые дорогие автомобильные бренды 2023 года

Агентство Interbrand опубликовало рейтинг мировых брендов, в который в первую десятку попали три автопроизводителя – это Toyota (6 место), Mercedes-Benz (7 место) и BMW (10 место).

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что Interbrand составляет свой ежегодный список лучших мировых брендов, определяя их стоимость и влияние на бизнес компаний.

Так, ценность бренда Toyota достигла $64,5 млрд, Mercedes-Benz – $61,4 млрд, а BMW – $51,1 млрд.

Также в ТОП-100 рейтинга 2023 года попали следующие автомобильные бренды:

Tesla (12 место) – $49,9 млрд;

Honda (27 место) – $24,4 млрд;

Hyundai (32 место) – $20,4 млрд;

Audi (45 место) – $16,3 млрд;

Porsche (47 место) – $16,2 млрд;

Volkswagen (50 место) – $15,1 млрд;

Ford (51 место) – $14,9 млрд;

Nissan (63 место) – $12,7 млрд;

Ferrari (70 место) – $10,8 млрд;

Kia (88 место) – $7 млрд.

Напомним, с января по август текущего года в Украине было реализовано почти 2,8 тыс. новых легковых автомобилей марки BMW, что является рекордным показателем для украинского авторынка.

А в октябре украинский автопарк пополнили более 5,7 тысячи новых легковых авто, что на 83% больше, чем в прошлом. Наибольшим спросом у украинцев пользовались автомобили марки Toyota.