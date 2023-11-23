Найдорожчі автомобільні бренди 2023 року

Агентство Interbrand опублікувало рейтинг світових брендів, в якому до першої десятки потрапили три автовиробники – це Toyota (6 місце), Mercedes-Benz (7 місце) та BMW (10 місце).

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що Interbrand складає свій щорічний список найкращих світових брендів, визначаючи їх вартість та вплив на бізнес компаній.

Так, цінність бренду Toyota сягнула $64,5 млрд, Mercedes-Benz - $61,4 млрд, а BMW - $51,1 млрд.

Також до ТОП-100 рейтингу 2023 року потрапили такі автомобільні бренди:

Tesla (12 місце) – $49,9 млрд;

Honda (27 місце) - $24,4 млрд;

Hyundai (32 місце) - $20,4 млрд;

Audi (45 місце) - $16,3 млрд;

Porsche (47 місце) - $16,2 млрд;

Volkswagen (50 місце) - $15,1 млрд;

Ford (51 місце) - $14,9 млрд;

Nissan (63 місце) - $12,7 млрд;

Ferrari (70 місце) - $10,8 млрд;

Kia (88 місце) - $7 млрд.

Нагадаємо, з січня по серпень поточного року в Україні було реалізовано майже 2,8 тис. нових легкових авто марки BMW, що є рекордним показником для українського авторинку.

А у жовтні український автопарк поповнили понад 5,7 тисяч нових легкових авто, що на 83% більше, ніж торік. Найбільшим попитом серед українців користувались автомобілі марки Toyota.